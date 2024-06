Belén Esteban, indignada con Marta Riesco tras provocar a Olga Moreno en el aeropuerto: "Yo no la miraría ni a la cara"

Belén Esteban ha reaccionado a una de las imágenes del día: el encuentro entre Marta Riesco y Olga Moreno en el aeropuerto tras todas las polémicas que afloraron entre las dos. Hay que recordar que Antonio David Flores inició una relación con la que fuera reportera de El programa de Ana Rosa cuando todavía no estaba separado de la sevillana. "Es la primera vez que nos vemos en persona a pesar de que hayamos hablado", le ha comentado Marta a Olga, que al contrario de lo que se esperaba ni se ha inmutado ante la presencia de la periodista en el aeropuerto de Madrid.

La princesa del pueblo ha visto las imágenes del encuentro entre ambas y, una vez más, se ha posicionado a favor de Olga: "A mí me parece una provocación pura y dura", ha dicho sobre la actitud de Marta. "A mí me viene la persona con la que mi marido me ha puesto los cuernos a hacerme preguntas y como ha hecho Olga yo no la miro ni a la cara", ha señalado indignada. Y ha reiterado: "Yo me pongo en el papel de Olga y me parece una provocación".

Belén y Marta no se tragan mutuamente, y así lo han demostrado nuevamente estos días atrás con fuertes declaraciones entre las dos a raíz del fichaje de Riesco por Ni que fuéramos Shhh, el sucedáneo de Sálvame en TEN y redes sociales. Riesco, en su regreso televisivo, se ha mostrado empática con Rocío Carrasco asegurando que ahora entiende muchas cosas de lo que contó sobre Antonio David, pero Belén considera que está siendo hipócrita y que en realidad no dice lo que siente.

Por parte de Olga Moreno, ha vuelto a la palestra mediática a raíz de su fichaje por Supervivientes All Stars, la edición con concursantes históricos del programa que arranca este jueves, 20 de junio, con Jorge Javier Vázquez al frente. Precisamente el encuentro entre los dos también es muy esperado, pues protagonizaron un enfrentamiento sin precedentes entre presentador y concursante. Él, defensor público de Rociito, no presentó la gala en la que Olga se proclamó ganadora en 2021. Entonces se publicó que por compromisos del comunicador de Badalona en el teatro. Al año siguiente, ella no acudió en calidad de ganadora a la final de 2022 - presentada por Jorge - y no entregó el cheque.