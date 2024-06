Rocío Flores, destrozada tras las declaraciones de Marta Riesco, reaparece sumida en pena y al borde del llanto

Rocío Flores ha vuelto a revivir estos días fantasmas del pasado. Para ella no ha sido fácil ver cómo la ex de su padre, Marta Riesco, vuelve a la televisión (con los que fueran los compañeros de su padre en el extinto Sálvame). La que fuera reportera de Ana Rosa Quintana incluso ha empatizado con el testimonio de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores. "Ahora empatizo con ella. Creo que su dolor es real", llegó a decir en su entrevista en TEN y las redes sociales de Quickie.

Este jueves, tras la entrevista y el estreno como reportera de Riesco en Ni que fuéramos Shhh, la nieta de Rocío Jurado reapareció en Instagram, sumida en pena y haciendo un esfuerzo de contención por no romper en llanto: "Hace una semana que desaparecí de redes. La mayoría de vosotros ya sabéis el por qué. Pero creo que es de bien nacido ser agradecido y, por la parte que me toca, gracias por todos los mensajes que me habéis mandado".

En este sentido, explicó también: "La verdad es que no me apetecía nada el estar por aquí, así que me he tomado unos días alejada un poco de todo, no solo de redes".

En su día, Marta Riesco y Ro fueron amigas. Incluso la segunda encontró la primera un brazo en el que apoyarse cuando su madre contó su testimonio en televisión y ella decidiera, una vez más, tomar partida de su padre. Sin embargo, la amistad se truncó cuando se enteró, al tiempo que toda España, de que su padre estaba manteniendo una relación con la propia Riesco.

Ninguna de las dos partes se lo comunicó y esto la destrozó por dentro, pues a esta noticia también sumó la separación de Antonio y Olga Moreno, a quien Ro ha querido como a una madre. Con el paso de los meses Riesco y Rocío estrecharon lazos, aunque todo terminó saltando por los aires y Marta terminó, incluso, responsabilizando a Ro de su ruptura con el ex guardia civil. "Rocío Flores es muy celosa de su padre, tiene con él un amor platónico de niña celosa", le ha dicho ahora Marta a los de Sálvame en su regreso televisivo.

"Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Ojalá no me lo hubiese cruzado nunca pero igualmente no elegimos de quién nos enamoramos. Me enamore de una persona que me hizo daño y que me dejó sola", dijo también sobre Antonio David. Y añadió: "Creo que su familia ha sido muy injusta conmigo. Si a mi hermano le hubiese pasado lo que le pasó a Antonio David, y yo veo a una chica que se juega todo por él y está con él y con su familia a muerte, yo a esa chica la tengo en un pedestal. No fue mi caso, a mí no me quería nadie. Yo era la guarra, la mala del cuento que había roto un matrimonio".