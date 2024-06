Marta Riesco responde al polígrafo: "¿Te produce rechazo Rocío Flores?"

Momentazo de la reportera en su nuevo programa este lunes. Marta Riesco ha aparcado su labor como reportera para convertirse nuevamente en protagonista al someterse al Polígrafo de Ni que fuéramos shhh... y no se han dejado nada en el tintero: "¿Te produce rechazo Rocío Flores?", preguntaban. A la respuesta de la ex de Antonio David Flores, "No", la experta Conchita reaccionaba tajante: "Miente".

Riesco se ha explicado largo y tendido: "Para mí la palabra rechazo es mucho pero yo siento indiferencia. Nunca tuve grandes expectativas sobre ella. Los de Sálvame os habéis inventado que éramos amigas. Yo no he sido amiga de esa persona. Yo estaba con su padre cuando su padre a los 7-8 meses me dicen que la iban a contratar en AR y que si la puedo ayudar a que se sienta bien en el programa. Ella es la hija. Ella se fue calentando a medida que continuó el documental". Ha desvelado también que sufrió mucho por su última discusión con la joven: "A mí lo que no me gusta de Rocío es cómo me ha tratado a mí. Después de mi despido es cuando me di cuenta que nadie quería que estuviera en su vida. La discusión de Rocío conmigo fue absurda y dijo que no fuera al cumpleaños que le había organizado yo a su padre. No merecía que me tratara mal: 'Si viene Marta yo no voy". Además, ha asegurado que Antonio David le "tiene miedo" a su hija.

Marta Riesco ha reconocido también que alardeaba de su relación con Antonio David para que esta se hiciese pública de una vez por todas y ha desvelado cuál fue el último mensaje que intercambió con el ex Guardia Civil: "El último email es el del juicio de los carteles de María Patiño. Le digo 'Me has jodido la vida'. Nunca me ha contestado a los emails. Me tiene bloqueada en todo lo demás".

La reportera ha tildado a su ex de mentiroso y manipulador, asegurando que no compartía con ella el dinero de los posados en prensa: "He sido tonta. No me daba la parte que me decía que me iba a dar. A mí me daba vergüenza lo del dinero y no le decía nada. Yo he hecho dos pactados, uno que gané 9.000 euros, el de El Molar, y el primer beso en la playa que yo no gané dinero. Los pactaba Antonio David". Y ha añadido: "Me decía que con Olga no tenía nada, 'Me voy a separar'. Y pasan meses y te dice que no puede hacerlo, que tiene una familia y tú lo justificas pero no tiene justificación. Empiezas a pensar que tú estás loca porque no le estás comprendiendo. Yo muchos momentos me he planteado que me imaginaba cosas que no eran y recuerdo que ella cuando narraba su relación sentimental narraba capítulos de ese tipo".

Un lío con Benzemá... y más

Pero no solo de Antonio David y compañía han hablado este lunes en el polígrafo. Riesco ha confirmado que disfrutó de una noche de pasión con el futbolista Karim Benzemá y ha confirmado, además, haber estado con "un artista y una persona que trabaja delante de las cámaras" en Telecinco.