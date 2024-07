Santi Acosta: "En televisión te quintan tantas veces como te ponen, salvo si eres Ana Rosa o Jorge Javier"

Corazón amable, blanco, tibio... los adjetivos para explicar el tono de De Viernes son muchos, pero lo que está claro es que, para bien o para mal, está bastante alejado de lo que era el Deluxe. Las comparaciones fueron inevitables, sobre todo cuando Telecinco estrenó, hace ya siete meses, su nuevo programa de corazón. "Lógico, es como cuando tienes al segundo hijo", admite Santi Acosta. También se ha dicho que De Viernes está haciendo un corazón antiguo y rancio, unos calificativos a los que el presentador contesta de forma directa: "12,2%. Nada más", indica sobre la audiencia que ha cosechado este programa en el último mes. "Yo no estoy aquí para hacer la televisión que a mí me gusta, estoy para hacer la televisión que al espectador le gusta de la forma en la que yo creo que se debe hacer. Y a la gente le está gustando nuestro programa".

En este sentido, Santi Acosta reivindica que haya un programa donde "los entrevistados se encuentren bien". "Que lleguen a un sitio donde se sientan cómodos, donde puedan contar lo que quieren contar sin que nadie les censure y que les preguntemos de todo", añade, porque "se puede preguntar de todo si se hace con respeto".

De Viernes se ha convertido en el mejor estreno de la temporada de Telecinco y Mediaset ha decidido que no descanse este verano. La idea es que De Viernes, cuyos datos está en línea con los que hacía el Deluxe, siga asentándose durante julio y agosto para no perder el ritmo y mantener su fortaleza a la vuelta del verano. Acosta y Beatriz Archidona se quedan sin vacaciones. "Eso lo llevo muy bien. ¿No descansar por trabajar? Fenomenal. Porque sabéis cómo es esta profesión: de repente presentas y de repente no. En la vida del presentador te quitan tantas veces como te ponen. Salvo si eres Ana Rosa o Jorge Javier. Hay que aprovechar el momento", dice el periodista, que con De Viernes ha vuelto a la primera línea tras sus años de éxito en Salsa Rosa y Dolce Vita.

Precisamente, hace unas semanas, Santi Acosta y Jorge Javier Vázquez protagonizaron uno de los momentos televisivos que más morbo despertaba, porque el expresentador del Deluxe acudió a De Viernes para ser entrevistado. "Es un grandísimo presentador, nadie lleva los programas como él. Supervivientes perdería muchísimo sin él, aunque el formato es maravilloso. Entiende muy bien la televisión, es un crack, el tipo más rápido que yo he visto en un plató", destaca sobre su compañero. "Vino encantado de sentarse, nos ve todos los viernes y para mí es un honor".

"Alejandra Rubio es una máquina televisiva"

Este noche, Santi Acosta y Beatriz Archidona recibirán a Álvaro Muñoz Escassi, el protagonista de la semana. Y la semana pasada sentaron a Carlo Costanzia, que se encontró con su suegra en directo. Terelu Campos es, además, la nueva colaboradora del programa. Un flamante fichaje que ha dado mucho que hablar durante los últimos días. "He trabajado poco con Terelu, pero lo que veo desde fuera es que es una profesional como la copa de un pino que sabe de todo en el mundo del corazón. Y sabe llevar una entrevista: solo hizo falta verla con Carlo, cómo medió", recuerda. "Y, luego, conoce a todo el mundo. A mí su perfil me parece súper interesante. Y además sabe siempre cuál es la pregunta que hay que hacer, así que creo que va a ser una aportación fantástica", explica sobre la nueva incorporación del programa.

Quien también podría acabar con una silla de colaboradora en De Viernes es Alejandra Rubio. La cadena no lo descarta, aunque en ningún caso sería a corto plazo. "No sé si va a venir o no, yo no sé nada. Pero aportaría juventud, que creo que hace mucha falta en televisión", dice Acosta sobre la hija de Terelu. "Me parece fantástica, yo cuando la veo en su programa me parece que es una máquina televisiva".