Hace casi un mes se vivió un momento insólito en la parrilla televisiva. Mientras Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega trataban de rascar espectadores a base de colaboradores de renombre y equipos desplazados a los puntos neurálgicos de cada noticia en plena guerra por las audiencias, ocurrió una escena inédita y excepcional: los reporteros 'rivales' de ambas presentadoras conectaron en directo y al mismo tiempo, de forma que ambos equipos aparecieron en las emisiones de una y de la otra.

Este momento indignó por completo a la conductora de TardeAR, que paró su conexión para lanzar una regañina a la competencia: "Hay un compañero ahí que es de otra cadena y le ruego que salga del plano porque esto yo no lo he visto en mi vida. Estamos entrevistando a unas personas. Si se quiere hacer famoso, está bien, pero [...] no todo vale, compañeros".

Sobre este episodio, se ha pronunciado Ana Rosa para arrojar luz a lo que verdaderamente sucedió: "Empezamos la conexión y de repente se abre el plano y veo al reportero de la competencia ahí implantado como si fuera una falla. No sabía qué hacía ahí, porque mi reportera había quedado con estas entrevistadas desde hacía cuatro días", ha contado en una entrevista para Yotele, mientras desmentía la información que por aquel entonces emitieron desde Atresmedia.

"Por eso dije que todo no vale. Si están haciendo un directo, pues esperas y la haces tú después. Unas veces nosotros somos los primeros y otras somos los segundos, esto es así. Cuando los temas son los que son, la cuestión es repartirse", añade Quintana a la par que lanza una auténtica declaración de intenciones. "Solo espero que esto sea un hecho aislado y mantengamos unas normas para el buen ejercicio de la profesión. Entiendo que esto fue una circunstancia, prefiero quitarle importancia", zanja.

Claro que, lejos de quedarse callada, también habla sobre la batalla por las audiencias y manda un recadito a la conductora de Antena 3: "Con Sonsoles estamos a un punto, que no teniendo publicidad ella y nosotros un 17 % de ocupación, me parece que no es nada. Muchos días hemos empatado y algún día hemos ganado. Creo que en igualdad de condiciones estaríamos empatando o ganando a Sonsoles", apunta en una entrevista para la Voz de Galicia.