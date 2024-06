Max desvela importantes detalles de la serie de Harry Potter: ficha a los responsables de 'Succession' y 'Juego de tronos'

Max, la nueva plataforma que antes conocíamos como HBO Max, ha desvelado los primeros detalles de la serie de Harry Potter. El proyecto ya tiene a sus principales responsables elegidos y algunos de ellos han formado parte de los equipos Juego de Tronos, Succession o The Last of Us. Estos títulos son los más exitosos de Max de los últimos tiempos.

La compañía ha nombrado a Francesca Gardiner (Succession y La materia oscura, de HBO, Killing Eve) como showrunner y productora ejecutiva, y a Mark Mylod (Succession, Juego de Tronos y The Last of Us, de HBO) como productor ejecutivo y director de varios episodios de la próxima serie original de Harry Potter. La nueva serie, actualmente en desarrollo, se estrenará en todos los servicios de Max, en actual expansión mundial.

La serie será una adaptación fiel de la querida serie de libros Harry Potter de la autora y productora ejecutiva J.K. Rowling. La serie contará con un nuevo reparto que liderará una nueva generación de fans. Cada temporada acercará Harry Potter y sus aventuras a nuevos públicos de todo el mundo, mientras que las películas originales seguirán siendo el núcleo de la franquicia. Todas están disponibles en el catálogo de Max.

La serie de HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, cuenta con la producción ejecutiva de J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films.