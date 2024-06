Movistar Plus apuesta por Alaska para protagonizar su docuserie estrella de la próxima temporada

La plataforma de Telefónica anunciará los próximos días las claves de este proyecto que contará con la participación de Mario Vaquerizo, Bibiana Fernández o Víctor Sandoval. Movistar Plus está ultimando sus bazas para la próxima temporada pocos días antes de despedir a su formato más emblemático de los últimos años, La Resistencia, que con David Broncano al frente se marcha camino a Televisión Española (tal y como adelantamos hace varios meses).

Fuentes cercanas a Movistar Plus+ aseguran a Informalia que la plataforma de Telefónica prepara una nueva docuserie de varios capítulos protagonizada por Olvido Gara, más conocida como Alaska. Con este proyecto, Movistar Plus+ mantiene su apuesta por el true crime y las docuseries protagonizadas por celebrities. Tras el éxito en 2021 de Lola (dedicado a La Faraona), la compañía ha lanzado Locomía, Raphaelismo, Bosé, Bisbal, SuperGarcía o la recién estrenada Lina, tal y como avanzamos en este portal.

La plataforma también ha renovado la comedia Muertos S.L. de los hermanos Caballero (La que se avecina), prepara un 'dramedy' inspirado en algunas celebrities que se han enfrentado a Hacienda como Shakira (la serie Celeste), y estrenará estrategia cinematográfica con varias películas originales que irán a las salas de cine (firmadas por Icíar Bollaín, Rodrigo Sorogoyen, Alberto Rodríguez, Óliver Laxe y Ana Rujas).

Alaska Superstar

Movistar Plus+ anunciará los próximos días las principales claves de este proyecto que, según señalan fuentes de la industria, ofrecerá "un tono positivo" y contará con la participación de la propia protagonista, Alaska.

Miguel Bosé, Raphael o José María García ya participaron en sus propios proyectos, lo cual pudo edulcorar sus retratos vitales, y en este caso está previsto que junto a la cantante intervengan su marido Mario Vaquerizo, su madre América Jove, varios integrantes del grupo Las Nancys Rubias e íntimos amigos como Bibiana Fernández o Víctor Sandoval.

45 años con Alaska

La docuserie ahondará en los primeros pasos de la cantante nacida en Ciudad de México en 1963 y sus inicios profesionales cuando tenía apenas 14 años como guitarrista en el grupo Kaka de Luxe, que surge en 1977, y posteriormente como cantante y letrista de Alaska y los Pegamoides, que nació en 1979.

'Chica Almodóvar' por su recordado papel en Pepi, Luci, Boom y otras chicas del montón, y tertuliana del corazón con Federico Jiménez Losantos, Alaska ha firmado más de cuatro décadas de carrera en las que ha contado con hits como A quién le importa, Ni tú ni nadie, No sé qué me das, Perlas ensangrentadas, Retorciendo palabras, Dramas y comedias, Momentismo absoluto o Miro la vida pasar. Sus grupos Alaska y los Pegamoides, Alaska y Dinarama o Fangoria también serán analizados por este documental que buceará en la Movida, en el amor de la cantante por la historia o por su 'adicción' al coleccionismo.

La faceta televisiva de Alaska también será recordada por su paso por formatos como el formato cultural La edad de oro, el mítico espacio infantil La bola de cristal (en la que ejerció como copresentadora) o el concurso Lluvia de estrellas (en el que participó como miembro del jurado).

El 'Huracán mexicano' también ha dado que hablar en la prensa del corazón por su controvertida relación con Mario Vaquerizo. La pareja, contra viento, marea y las predicciones de Rappel, lleva 25 años de matrimonio tras haberse casado en Las Vegas en 1999.

Polémicas aparte

Muy polémico fue el artículo de 2012 firmado por el desaparecido activista Shangay Lili en Público bajo el título "Mario Vaquerizo y el Orgullo del PP" sobre el marido de Alaska. "Vaquerizo representa a la perfección el tipo de gay que el PP quieren imponer: reprimido, casado con una mujer, sumiso, divertido bufón y cómplice de la homófoba Iglesia. Un absurdigay, vaya", decía el autor del libro Adiós Chueca. "Ese es el juego que oportunistas como Mario Vaquerizo juegan: colaboracionistas que miran para el otro lado cuando los cristofascistas acosan, persiguen o humillan a cualquiera que no se someta a su hipocresía. Ese intento de hacer pasar por mera frivolidad divertida su apoyo a medios ultrahomófobos como la COPE o a gurús del odio como Cristina López Schlichting o Losantos, es un negocio rentable", añadía.

La política ha salpicado a Vaquerizo por sus guiños ultraderechistas y los supuestos tratos de favor que recibe de las administraciones gestionadas por el Partido Popular (que le convirtió en imagen de Madrid en un polémico anuncio). La política también incomoda a Alaska, que el pasado año negaba en Vanity Fair haberse convertido "en una señora de derechas": "No. Pero progresista tampoco. Estamos hablando de te?rminos del XIX. ¿En que? siglo estamos? Las cosas funcionan de otra forma. Yo no quiero conservar nada. Y mira que soy como anticuaria, y me parece maravilloso todo lo que ya ha existido. Pero no es mi fin en la vida. Tampoco soy una sen?ora de izquierdas. Alaska es Alaska".

"Yo soy un marico?n. Pero eso es muy injusto, porque habra? un monto?n de gais a los que yo no les guste. Cuando Nacho (Canut) y yo e?ramos pequen?os habi?a una especie de guin?os culturales que todos entendi?amos. Hoy en di?a, que se habla de todo, hay gais radicales de derechas, de izquierdas, apolíticos, que les gusta el rock duro. Es absurdo pensar que a las personas les gusta un tipo de mu?sica por su orientacio?n sexual. Habri?a que empezar a superarlo", señalaba la cantante.

La intérprete de A quién le importa asegura que ha vivido "40 an?os sin pensar en etiquetas y estoy un poquito hasta el con?o de que ahora todo sea izquierda o derecha. El mundo es otra cosa. El mundo es Bowie. ¡Yo que? se? lo que votaba Bowie! Ni me importa. O Warhol. Me imagino que un an?o la cosa y, el siguiente, la contraria. Que es lo que ma?s me podri?a gustar de Warhol. En eso hemos ido un poquito para atra?s".

La cantante antaño ejercía como una ferviente antitaurina, llegando a protagonizar en 2008 un anuncio desnudo de la asociación PETA, y en los últimos tiempos ha recibido críticas en las redes sociales por sus silencios ante algunos excesos de su jefe Federico Jiménez Losantos.