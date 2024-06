Jorge Javier se revuelve con Emma García y la presentadora se cansa de lidiar con él: "Eres un tocapelotas"

La presencia de Jorge Javier Vázquez en la gala de Supervivientes All Stars de este domingo, un día que habitualmente presenta Sandra Barneda, le permitió visitar Fiesta, aunque el comunicador se negó en un principio a pisar el plató de Emma García. "No hay cosa que más me guste en el mundo que encabronar a tu directora", espetó Vázquez. "Pues la tenías contentita", contestó su compañera.

Resulta que Jorge Javier quería cebar los contenidos de Supervivientes desde el pasillo de Mediaset, pero los responsables de Fiesta se empeñaron en que entrase al estudio que, por cierto, este fin de semana estrenaba decorado. "Oye, por favor, ¿qué te pasa? Relájate", decía Emma García ante un Jorge Javier que no quería enterar. "Jorge, no encabrones a la directora y a la presentadora", continuó la comunicadora mientras intentaba tirarle del brazo para que entrase en una situación surrealista.

"Es que soy muy supersticioso y no quiero entrar antes, ¿por qué sabes lo que va a suceder ahí no?", se excusó Jorge Javier. "Te voy a decir una cosa, eres un tocapelotas", manifestó Emma García. "Oye, tocapelotas no, vamos a poner las cosas en su sitio", se quejó Vázquez, todavía escondido entre bambalinas. "Ahora no quiero que entre", bromeó Emma. "Es que quiero venir con tiempo y mejor vestido", continuó él.

"Jorge ,a mí me hace ilusión enseñarte el plató, pero no quiero que sea una obligación. ¿Tienes dos segundos para que te de un paseo por allí?", pidió por última vez la presentadora, que finalmente sí consiguió que Jorge pisase el estudio, aunque se fue rápidamente hacia el puesto de la directora, evitando así que se le viese en la parte central del plató.

Además de comentar los contenidos de Supervivientes, Emma García hizo un comentario sobre los numerosos programas que Jorge Javier va a presentar la próxima temporada (GH, El diario de Jorge y Hay una cosa que te quiero decir): "Tienes un montón". "Pero te digo una cosa, de la noche a la mañana te los quitan", bromeó él, que el año pasado perdió Sálvame y también Cuentos chinos.

Emma García aprovechó entonces para anunciar que Jorge y ella van a estar "unidos por el plató", porque El diario de Jorge se emitirá desde ese mismo estudio de Mediaset, justo al otro lado del decorado de Fiesta. "El día que vaya a estrenar El diario de Jorge vengo y me haces una entrevista larga", prometió el comunicador dirigiéndose a Eva Espejo, directora de Fiesta, a quien dijo había tenido "bloqueada" en el móvil.