Televisión María Patiño carga contra el programa de Emma García por una polémica exclusiva: "No doy crédito"

La presentadora de 'Ni que fuéramos' lamenta que en el programa de Telecinco hablaran de una información adelantada por Canal Quickie

'Ni que fuéramos Shhh' no da tregua y se rearma con el fichaje de Conchita y Marta Riesco en plató: "Voy con todo"

Desde el desembarco de Ni que fuéramos Shhh a las redes sociales y a TEN, María Patiño y sus compañeros del extinto Sálvame han prometido revolucionar de nuevo la crónica social con exclusivas e informaciones sobre los famosos y el universo Telecinco. Este fin de semana, la presentadora se ha mostrado muy indignada por una información que dieron en Fiesta y que, según asegura, fue adelantada por su programa.

"No doy crédito de que Fiesta hable de una exclusiva dada por Canal Quickie", ha escrito la periodista. Patiño no hizo referencia explícita a ninguna exclusiva en concreto, aunque sus seguidores han apuntado a la información de que los exconcursantes de Supervivientes Gines Corregüela y Yaiza Martín se han separado. Este fin de semana, en Fiesta, dieron más detalles al respecto.

No doy crédito q @fiestatelecinco hable de una exclusiva dada por @CanalQuickie . — Maria patiño (@maria_patino) June 9, 2024

La propia Yaiza conectó en directo con el programa de Telecinco: "Esto ya viene de unos meses atrás. Fui yo quien decidió que ya no se puede seguir más, pero los motivos no son los que se están dando. El motivo es una suma de muchas cosas, el entorno de él es insoportable y los comentarios de ciertas personas que van sumando". Además, lamentó: "Me debe un dinero que yo le presté".

Según contó, ella decidió quedarse en el piso de Sevilla donde convivían y él, tras marcharse a Úbeda, no lo aceptó: "Por eso nuestros caminos se separan". Yaiza también contó que la cuenta de ahorros que compartían se quedó de la noche a la mañana sin dinero y, al respecto, explicó: "Esto está judicializado".

Yaiza también acusó a Miriam de ser la responsable de la ruptura y esta última intervino: "No me siento responsable para nada. Lo hemos pasado muy mal por su culpa, por el acoso y derribo que ha llevado a cabo". Y sentenció: "Nadie aguanta a esta persona, me ha acosado a mí y a mi madre". Rumores apuntan a que Ginés se ha trasladado a Úbeda de nuevo para recuperar a su antigua familia.