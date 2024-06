Elisa Beni sobre Óscar Puente: "Le cite al Quijote y me bloqueó"

Óscar Puente ha sido uno de los personajes del mundo de la política que más polémica ha despertado en los últimos días. No han sido pocos los que se han pronunciado sobre las palabras del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible. Este viernes, en Espejo Público Elisa Beni ha querido explicar el rifirrafe que ha tenido con el político del PSOE tras citarle El Quijote.

La polémica se desató cuando Puentes llamó a Vito Quiles "saco de mierda" en su perfil de X. Fue el miércoles pasado cuando el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible respondía a la pregunta de si le parece correcto llamar "saco de mierda un periodista", a lo que ha zanjado que Quiles "no es un periodista".

Elisa Beni estalló desde el primer momento y señaló al político que le habían perdido las formas. Unas palabras que no eran ni correctas ni tolerables para un alto cargo público. En medio del debate ha recordado algo que ha muchos de sus compañeros ha sorprendido: "Me bloqueo en redes sociales". La historia tiene su miga y es que desde su perfil de X no dudó en mostrar su gran retórica: "Le cite al 'Quijote': 'No castigues con palabras lo que la ley castiga con hechos'. Me bloqueó", ha señalado.

Una historia que sorprendía a todos este jueves en Más vale tarde, pero que ahora ha vuelto a recordar en el espacio presentado por Susanna Griso. "No lleva tan bien las críticas. Yo sí soy periodista", ha querido dejar muy claro Elisa Beni.