El primer día de trabajo de Tamara Falcó en 'Got Talent': conjuntazo 'black & white' y piropos para Risto

Hace unos días, una foto en redes volvía a desatar la alarma: el matrimonio formado por la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva posaba en una actitud muy cariñosa, con él apoyando tiernamente sus manos en la barriguita de ella. Algo que para muchos era un gesto más que indicativo de que iban a ser pradres. Sin embargo, tras el revuelo que se desató, la hija de Isabel Preysler desmintió las habladurías. Así, inmersa en su vida profesional, Tamara Falcó aparecía este jueves ante los medios para la presentación de su nuevo proyecto: la nueva edición de Got Talent.

Cabe recordar que en el pasado mes de mayo saltó la noticia de que la marquesa había fichado por Mediaset para ocupar la silla que Edurne dejó libre en el elenco del jurado. La mujer de Íñigo Onieva se unía al equipo de jueces formado por Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría.

La aristócrata se presentaba ante los micrófonos con todos los miembros del equipo del formato de Telecinco, luciendo un conjunto de tres piezas en negro y blanco y un escote de hombros descubiertos adornado con lazo XXL. Un look que ha combinado con pendientes colgantes de oro.

Sobre su debut en el talent, su compañera, Paula Echevarría, apuntaba: "Ha cogido el ritmo rápido". Quien también se pronunciaba sobre el fichaje de la marquesa era Risto Mejide: "Creo que hay muchos prejuicios sobre ella. Yo no los tenía porque no la conocía y creo que la gente verdaderamente se va a sorprender", confesaba, a la par que reconocía que Tamara "tiene la misma legitimidad que tenía yo la primera vez que me senté en Operación Triunfo". Más aún, la propia Falcó contaba el pavor que le daba coincidir con el ex de Laura Escanes: "Venía un poco expectante pero me ha caído fenomenal. Es un hombre super inteligente. Me llevo muy bien con él".

La incorporación de Tamara Falcó al programa de Telecinco no afectará, sin embargo, a su colaboración en El Hormiguero, por lo tanto, seguirá participando cada jueves en la tertulia de Pablo Motos de Antena 3.