Tamara Falcó, el porno y el amor entre mujeres y hombres: "Me preocupa"

A punto de cumplir su primer aniversario como mujer casada de Íñigo Onieva, Tamara Falcó ha presentado una nueva colección perteneciente a su colaboración con Pedro del Hierro y ha aprovechado la ocasión para hablar de otros asuntos, como la evolución que cree haber vivido en los últimos años, el amor o incluso el porno. No es habitual ver a la marquesa de Griñón hablar de estos temas. Fiel católica, es una mujer muy pudorosa. Aunque en algunos casos, parece haber tomado conciencia.

Así las cosas, preguntada por algún tema que le resulte especialmente violento en la actualidad, la hija de la reina de corazones dice en El Español: "La industria del porno destroza las relaciones que las mujeres podemos llegar a tener con un hombre. En la realidad, no se basan para nada en la violencia y el tipo de fantasía que se ve en esos vídeos. Si un niño empieza a verlo, va a pensar que eso es lo normal y no lo es".

Tami es consciente de que es un rostro público y, por eso, da un consejo a la gente joven que pueda verla en la televisión, en las revistas o en las redes sociales: "El mensaje que les puedo dejar es que confíen en Jesús. Es lo que me ha cambiado la vida, el sentirme amada incondicionalmente. El amor humano es limitado, mientras que el amor divino es sobrenatural e incondicional. Cuando te amparas así... la Divina Providencia cuida de ti".

Sobre el balance que hace de los últimos años, explica: "No diría que he cambiado, pero sí creo que he aprendido a tener un mejor equilibrio. Cuando gané MasterChef, mi carrera se disparó, estaba en una vorágine. De hecho, mi agenda personal estaba unida a la laboral, no tenía días". En este sentido, recuerda como el marqués consorte de Griñón llegó a su vida, pasados los peores meses de la pandemia del covid mientras ella estaba sumida en una vorágine profesional: "Conocí a Íñigo porque un amigo me presentó, celebró su cumpleaños en enero y me avisó en septiembre del año anterior".

A partir de ahí, vivió un punto de inflexión: "A nivel físico, no me encontraba muy bien y me hice un test de la microbiota. Tenía valores disparados y me di cuenta de que necesitaba un cambio de vida, porque era el lugar perfecto para que florecieran enfermedades". Así las cosas, explica: "Empecé a hacer cambios: organicé mi calendario, separé el personal, dejé huecos en blanco y puse límites, incluso con la familia".

Y a día de hoy, es algo que cumple a rajatabla: "Por ejemplo, Íñigo y yo decidimos pasar el sábado con su madre o la mía, el domingo con otra. Nos dimos cuenta de que no teníamos tiempo, porque llegábamos al domingo por la noche destrozados. Entonces, sintiéndolo mucho, optamos por alternar: un domingo con una madre, otro domingo con otra. Nos encanta estar con ellas, pero es importante también tener nuestro momento de pareja y cuidarlo".

En este sentido, la lección de vida que ha aprendido estos años es clara: "Lo más importante en la vida es poner tus prioridades y dar importancia a la gente que la tiene, que suele ser la familia y los amigos. Lo demuestras con tiempo y cariño. Son los dos valores claves que yo empecé a fomentar. Mi trabajo es también muy relevante. No me sentiría realizada si no fuera así. Pero también procuro, cuando estoy con mis sobrinos, dejar el móvil, por ejemplo".

Hablando de familia, sobre la relación con su madre, Isabel Preysler, dice: "Tenemos una relación muy estrecha. Mi madre siempre ha sido una mujer muy fuerte, nos ha inculcado valores y siempre ha estado detrás de nosotros para que seamos mejores personas. Eso sí, la relación va evolucionando, ahora veo a mi madre siendo yo una adulta. Cuando eres pequeña o adolescente… Es distinto. Tiene una opinión, yo otra, a veces coinciden, a veces no".

La hija de Carlos Falcó, que sufrió la muerte de su padre en marzo de 2020 por covid, sabe que el tiempo vuela y hay que sacar partido de cada momento: "En todo caso, sé que tengo que aprovechar todo el tiempo que pueda, porque, al final, madre solamente hay una. Por lo tanto, este vínculo maternal es especial e irrepetible. No es algo que vaya a durar toda la vida, entonces es muy importante fomentarlo y apreciarlo. Con mi padre, también tenía una relación muy especial".

En cuanto a la colección que ha presentado, ha explicado que está inspirada en su luna de miel con Onieva por Sudáfrica: "Esta colección es muy personal. No significa que las demás no lo hayan sido, pero, evidentemente, al ser un homenaje a mi luna de miel, es más íntima. Recuerdo sobre todo del viaje los colores vibrantes. Están muy reflejados en la colección".