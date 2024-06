Famosos Tamara Falcó, sobre los rumores de un posible embarazo: "Es indignante, estoy en plena operación bikini"

La marquesa de Griñón, a punto de celebrar su primer aniversario de boda, desmiente que vayan a ampliar la familia

Íñigo Onieva en Ibiza y Tamara... ¿Embarazada? La escapada con amigos del empresario cuando crecen los rumores

Una foto, una mano en la tripita y un gesto de la victoria con dos dedos fueron suficientes para desatar los rumores sobre el presunto estado de buena esperanza de la marquesa de Griñón. Fue el pasado viernes, en la imagen con la que Tamara Falcó felicitó a su marido por su 35 cumpleaños. Tras días de especulaciones, la hija de Isabel Preysler ha desmentido que vayan a ampliar familia: "Estos rumores me parecen un poco indignantes".

Lo ha hecho, eso sí, con una sonrisa, que para eso se educó en los mejores colegios. Y tirando, además, de sentido del humor: "Indignantes porque estoy en plena operación bikini para el verano", ha dicho. "Estoy muy bien, gracias", ha zanjado. La fotografía fue el pistoletazo de salida para los rumores de un posible embarazo que se han alimentado durante este fin de semana. ¿El motivo? El empresario ha viajado a Ibiza con sus amigos mientras que su esposa se ha quedado en Madrid.

Sin embargo, el motivo no era un embarazo sino compromisos en su agenda. Este miércoles, Tamara ha presentado su nueva colección de ropa para Pedro del Hierro que está inspirada, tal y como ella ha desvelado, en su luna de miel (África y Polinesia). Ha sido en Casa Salesas, el nuevo restaurante de Iñigo Onieva en el centro de Madrid, donde ha hablado también de la gran pasión de ambos por la gastronomía, 'culpable', quizás, de esa barriguita sospechosa que hizo saltar las alarmas el pasado viernes: "Íñigo se muere por los restaurantes gastronómicos y a veces le tengo que cortar. Intento no prestarle demasiada atención a la báscula, prefiero apostar por la vida sana y no ser esclava y disfrutar. Si el 80 por ciento del tiempo eres 'bueno', luego te puedes permitir tus caprichitos", ha contado en Vanity Fair.

"El tema de los rumores de embarazo es cíclico. El otro día me encontré a un vecino y me dio la enhorabuena", ha dicho sobre la maternidad. "Tengo cero presión. Tengo muchísima fe y si tiene que ser, será y sino, pues hay muchas formas de ser feliz. Yo siempre he dicho que me encantan los niños y que quiero tener una familia, pero no creo que fuera una persona amargada si no se diera. Me estoy cuidando, estamos los dos sanos, estamos disfrutando mucho. Si viene bien, y sino, también".

Tamara, además, ha hecho balance de su matrimonio, que está a punto de celebrar su primer año el próximo 8 de julio: "Está resultando un viaje precioso. Hay gente que me dice que los dos primeros años son los más complicados, pero el primero ha sido fantástico así que no estoy para nada de acuerdo", ha dicho entre risas. "Tengo el sacramento detrás bendiciendo la relación. Para mí eso es clave porque realmente noto que Jesús está ejerciendo su fuerza. Todas las discusiones o conflictos que puedas tener, teniendo fe, se solucionan". Se le cae la baba hablando de Iñigo ("es bastante ordenado, saca a los perros...") pero reconoce que no es perfecto: "Siempre se puede mejorar. Le doy un 9,5".