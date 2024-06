La pullita de Julio Iglesias a su cuñado, Íñigo Onieva, que no va a gustar nada a Tamara Falcó

Julio José Iglesias, que vive en Miami, ha regresado a España para disfrutar de unos días de descanso. El cantante acudió este miércoles a los 'Beef Awards', celebrados en la capital, junto a su novia, la modelo cubana Ariadna Romero. Sin embargo, su visita ha venido acompañada de polémica tras sus declaraciones sobre el restaurante de Íñigo Onieva, el marido de su hermana Tamara Falcó.

"Estuve hace dos o tres días y me gustó mucho", comenzó diciendo muy resuelto. "Pero barato no es, la verdad. Yo como muy poco, tortilla, queso, pasta... No me acuerdo quién pagó ese día pero creo que no era barato", dijo al ser preguntado por las críticas negativas que ha recibido Casa Salesas desde su apertura. Después, para arreglarlo, añadió: "El sitio está muy bien y es precioso. Me gustó mucho la alfombra y una lámpara al entrar".

A quien sí le doró la píldora fue a su hermana, Tamara Falcó, a punto de estrenarse como jurado en Got Talent: "Me encanta Tamara. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Tamara tiene mucha gracia, tengo muchas ganas de verla porque todavía no la he visto aunque llevo poco días por aquí". Y añadió: "Llevo una semana en España y estoy muy contento de estar aquí. Estuve hace nada porque estuve haciendo el programa de televisión con mi hermana y me quedo aquí unos días más y luego me voy a Estados Unidos, pero luego vuelvo en agosto para cantar en Starlite", explicó a su llegada a la velada, donde coincidió, entre otros, con Gabriela Guillén, la ex de Bertín Osborne. Cabe recordar que los hermanos Iglesias Preysler, Chábeli y Julio, conducirán este año uno de los proyectos más ambiciosos de TVE. La corporación anunció el pasado mes de marzo que preparaba Los Iglesias. Her-manos a la obra, un programa donde ambos reformarán las casas de varios famosos, entre ellos, la de su madre.

El cantante, tan simpático como siempre, habló también sobre los planes de futuro con su nueva novia, Ariadna Romero, con la que ha celebrado ya su primer aniversario. No tiene ganas de volver a dar el "sí, quiero" pero confesó sus deseos de ser padre: "Me encantaría, pero o uno sino tres o cuatro o cinco", dijo sonriente.

