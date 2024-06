Este es el dineral que recibirán Chábeli y Julio José Iglesias por su nuevo proyecto en televisión

Chábeli y Julio José Iglesias conducirán este año uno de los proyectos más ambiciosos de TVE. La corporación anunció el pasado mes de marzo que preparaba Los Iglesias. Her-manos a la obra, un programa donde ambos hermanos reformarán las casas de varios famosos: Emilio y Gloria Estefan, Luis Fonsi, Beatriz Luengo y Yotuel Romero, Arantxa Sánchez Vicario, Ana Obregón, Norma Duval, Omar Montes e Isabel Preysler. Ahora se conocen nuevos detalles sobre el presupuesto y el caché que manejan los hijos de Julio Iglesias.

RTVE ha pagado un total de 1.957.319,88 euros por dicho espacio, por lo que el coste por emisión es de 244.664,99 euros, según ha informado Infobae tras recibir la respuesta del ente público a través del Portal de Transparencia. La productora destinará 500.000 euros a pagar al personal artístico, siendo esta la partida en la que se incluye el caché de Julio Iglesias Jr. y Chábeli. De esa cifra, los hermanos de Tamara Falcó cobrarán un total de 328.000 euros, aunque sus sueldos son distintos. Así se refleja en el presupuesto anexo al contrato firmado con la productora.

En el informe se refleja que el caché de Chábeli es de 28.000 euros por programa. El de Julio José, por su parte, asciende a 13.000 euros por episodio. Por ello, ambos obtendrán del programa un total de 224.000 y 104.000 euros, respectivamente. La productora invertirá 103.200 euros en viajes, dietas y comida; 145.200 en escenografía y 793.093,98 en equipo técnico.

El formato producido por Beta Entertainment se grabará en Miami y Madrid y ocupará ocho entregas en las que los hermanos demostrarán su pasión por la remodelación de casas. Chábeli es decoradora y se dedica al diseño de interior desde hace más de 25 años, y el cantante es un manitas que de pequeño desmontaba televisores y soñaba con ser un "arreglador" de mayor. Ahora presume de que se le da bien todo, desde arreglar grifos a poner instalaciones eléctricas o renovar un jardín e instalar un sistema de riego. Lo contaron a Informalia hace unos meses, en abril.

Remodelarán la casa de su madre

"Ha sido difícil porque hemos tenido que grabar todo en un par de meses pero ha sido especial, porque nos hemos reído muchísimo haciendo el programa. Hemos hecho lo que nos gusta. A mí me habían ofrecido otras cosas antes, pero nunca un programa de reformas, que es lo que me apetece. Y cuando me lo ofreció la productora, pensé que era lo que me gustaba. Me encantó trabajar con mi hermano, es muy cariñoso, es muy divertido, aunque se rio mucho de mí", nos dijo la hermana mayor del artista. A ella le corresponderá reformar la vivienda de su madre. "Esa parte Julio me la dejó a mí para que, si salía mal, la bronca me la llevase yo, ¡que la tengo que ver todos los días! Y fue difícil porque mi madre es muy exigente, pero salió todo precioso y ella ha quedado muy satisfecha", añadió.

Esto, además, supondrá el regreso de Chábeli a televisión: "Es como una segunda oportunidad en la vida. La primera vez tenía 21 años, era muy jovencita cuando hice televisión y estuve bastantes años. Me encantó y creo que era demasiado joven para el puesto que me habían dado. Me quedaban grandes los zapatos, como se suele decir. Pero salió muy bien y tuvo mucha audiencia, estuve tres años en la tele. Ahora esto es otra oportunidad, es algo que me gusta hacer porque me encanta la decoración, es algo que he hecho los últimos 25 años. Hacer algo que sabes hacer es mas fácil. Trabajar en RTVE es algo que me enorgullece porque me encanta España, soy española y me gusta trabajar en mi país".

Detrás del fichaje de los hermanos Preysler por el ente público está Susana Uribarri, la persona y representante de confianza de la familia desde hace décadas.