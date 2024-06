Paula Echevarría tiene el vestido estampado que promete ser tendencia (de día y de noche)

Son muchas las celebrities e influencers que empiezan a darnos ideas para nuestros próximos looks veraniegos, como es el caso de Paula Echevarría. Estilismos como bikinis y bañadores, vestidos de red para las vacaciones y looks para salir en las noches de verano. No se puede negar que sus ideas nos han salvado en más de una ocasión a la hora de elegir qué ponerse para un evento, una celebración o, sencillamente, un look de playa.

Todas ellas han dado el pistoletazo de salida ya a la temporada de vestidos veraniegos, alpargatas de esparto, estilismos de playa o piscina y looks de lo más coloridos que nos acercan, de forma casi automática, a esos días de verano en los que no podemos dejar de pensar.

Paula Echevarría se convierte en nuestra fuente de inspiración favorita una vez más luciendo los looks perfectos para disfrutar de una noche de verano. La modelo y actriz asturiana ha escogido los diseños de su paisana Celia B, una firma que ya ha escogido en más de una ocasión, sobre todo cuando le quiere poner ese toque colorido y diferente a sus looks.

En concreto, Echevarría ha elegido el vestido Quest largo de cuello halter negro con volantes y estampados de estrellas a todo color, un diseño que captura la esencia colorida de la temporada. El cuello halter es perfecto para realzar los hombros, aportando un toque sofisticado y elegante al conjunto. Los volantes, que adornan la parte inferior del vestido, añaden movimiento y dinamismo, creando una silueta fluida y atractiva. Por último, los estampados de estrellas a todo color no solo aportan un toque de fantasía, sino que también reflejan el carácter veraniego de la temporada.

Vestido Quest, de Celia B. PVP: 304,95€

Para completar este look, Paula ha optado por unas sandalias verdes de tacón sensato, una elección que equilibra comodidad y estilo, permitiéndole disfrutar de la noche sin sacrificar el glamour. Los accesorios dorados, como pulseras y pendientes, destacan su bronceado, añadiendo un toque de brillo que complementa a la perfección el colorido estampado del vestido.

Ya sea para una cena en una terraza con vistas al mar, una fiesta en la playa o una noche de baile bajo las estrellas, el look de Paula Echevarría es una apuesta segura para destacar.

Sobre Celia B

Celia B es una marca española fundada en 2012. Su seña de identidad es el diseño de ropa divertida, apasionada y atemporal que hace brillar a las mujeres. Más allá de su pasión por el textil, cuentan con una vinculación especial con la artesanía y un fuerte compromiso con la sostenibilidad.

Celia Bernardo es la fundadora, corazón y alma de la marca. Con un amor por los colores vibrantes y los tejidos y estampados llamativos, cuenta con un don especial para crear belleza a partir del caos y la contradicción. Su objetivo: divertir a través de sus alegres creaciones. Los diseños de Celia muestran la inspiración que surge de sus viajes por todo el mundo. Desde las rayas vistas en Rajasthan hasta los batiks de Indonesia. Su uso de motivos tradicionales se combina a la perfección con texturas exageradas y audaces explosiones de estampados y colores.