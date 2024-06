'Ni una, ni grande, ni libre': la dictadura franquista escrita para una nueva generación

En este magnifico trabajo, Ni una, ni grande, ni libre (Editorial Crítica), Nicolás Sesma, profesor de historia de España en la Universidad francesa de Grenoble, saca a la luz aspectos hasta ahora no suficientemente estudiados. Su relato se extiende desde 1936 a 1977 en 11 capítulos, cada uno de ellos con su propio relato, pero ordenados cronológicamente y con títulos sugestivos como Imposible el Alemán o el Otoño del Patriarca. Parece el guion de una serie de televisión. Es muy probable que Netflix o Amazon ya estén negociando la adaptación.

Sesma, nacido en 1977, con una sólida formación en las Universidades de Florencia, Zaragoza, Madrid, Columbia y Wisconsin, escribe precisamente para aquellos que nacieron tras la desaparición del dictador y que todavía no han tenido tiempo o ganas de leer sobre esa época que ellos no vivieron. Los acontecimientos políticos son solo una parte de la narración, por supuesto la mas importante, pero las ramas de ese tronco, los movimientos sociales, la literatura, el cine o el papel de la mujer tanto en el régimen como en la oposición y el de los funcionarios, adquieren una nueva dimensión .

La documentación estudiada es impresionante , aparentemente sin errores, quizás solo al alcance de profesores de la materia que disponen de un buen grupo de colaboradores.

Sesma se integra, aunque de forma heterodoxa ,en la corriente progresista, tras las huellas de Paul Preston o Ángel Viñas. Precisamente esa visión muy crítica con Franco y el franquismo le permite hacer unas interesantes reflexiones que en otro contexto podrían parecer revisionistas.

Su tesis es sencilla: ni Franco era tonto, como nos lo quieren presentar a veces, ni la dictadura murió con él, sino que la violencia del régimen duró un tiempo mas, ni se rodeó de un grupo de incompetentes, sino de gente en muchos casos altamente cualificada, ni tomó la mayoría de las decisiones en solitario. Contó con un fuerte apoyo entre las elites catalanas y vascas y además tuvo suerte.

Su régimen fue distinto del de Mussolini o Hitler. Su legitimidad procedía de la victoria en una guerra civil y no de una designación real o presidencial y no fue derrocado violentamente . La mitad de los españoles luchó durante 3 años contra el fascismo lo que no ocurrió ni en Alemania, ni en Italia, aunque ningún régimen fascista fue derrotado por la oposición interna.

El franquismo cambiaba sus discursos y sus objetivos para acomodarse a las circunstancias. Pasó de intentar entrar en la segunda guerra mundial, aconsejado por Serrano Suñer, lo que Hitler rechazó, a ser un fiel aliado de los Estados Unidos. Igualmente caminó de la autarquía a la liberalización sin problemas.

El slogan Spain is different, utilizado por el Ministerio de Información y Turismo ayudó a convertir la anomalía de una dictadura en una ventaja competitiva: Vengan a España hay paz y buenos servicios a precios baratos, no somos una democracia, pero en lo demás somos como Europa.

Acierta cuando señala que el slogan se usaba desde hacía tiempo -en realidad desde 1948- pero yerra cuando señala que fue Fraga quien lo usó ampliamente en forma de campañas y carteles, cuando en realidad el ministerio dejó de usarlo en esa época. En su tiempo ni se editaron carteles con ese slogan ni se hicieron campañas internacionales de publicidad, ni hizo falta, porque ya se había convertido en inseparable de la imagen de España.

Sesma señala que España no era diferente, sino que aquí llegaron los mismos movimientos que al resto de Europa: el feminismo, la explosión de la enseñanza universitaria, la urbanización, el deseo de adquirir un televisor y luego un automóvil o la secularización. El plan de estabilización y los planes de desarrollo siguen las pautas ordenadas por los organismos internacionales.

También sus colaboradores se iban transformando ideológicamente para acomodarse a las circunstancias, como queda bien descrito en el capitulo: La era de los gatopardos. En realidad las fronteras entre el Opus y otros grupos cristianos y la Falange eran muy porosas, como comprobamos en el caso de López Rodó ,que obtuvo su carné de falangista a los 15 años, Adolfo Suarez, su mentor Herrero Tejedor o Ruiz Jiménez.

La fábrica de ideología adecuada a cada periodo fue el Instituto de Estudios Políticos, especialmente durante los años 50 en los que coincidieron Fraga y Juan José Linz. Allí se formaron los intelectuales que, por edad, no habían participado en la guerra.

En los años 60 jóvenes cualificados, pertenecientes a los cuerpos superiores de la administración, algunos de ellos creados recientemente y sin adscripción ideológica al régimen ,acceden a puestos directivos en los ministerios ,al tiempo que la oposición por primera vez penetra en el sistema administrativo y en ámbitos profesionales lo que fue decisivo para impedir la continuación del franquismo. La clase política, mientras tanto, aunque le hubiera gustado que el régimen perdurara, se preparó para lo contrario bajo la dirección de Fernández Miranda que cambio la camisa azul por la blanca y la supervisión del Rey que no tenía nada planificado.

El errático comportamiento de D. Juan y la debilidad histórica de la oposición, debilitada por los años de guerra y la represión posterior impidieron que surgiera una alternativa a la sucesión de Franco que, al final fue aceptada por la mayoría. Algunos hechos que o desconocíamos o a los que no dábamos importancia adquieren brillo propio tras ser estudiados adecuadamente. Esperemos que con el impulso que ha tomado nos ofrezca pronto nuevos capítulos sobre la transición.