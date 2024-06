Belén Esteban defiende a Mediaset y acusa a Matamoros de actuar por "venganza" en una monumental bronca: "¡Estás amargado!"

Los colaboradores de Ni que fuéramos Shhh analizan cada día las últimas noticias de Mediaset, ahora "la cadena de enfrente" para ellos, y comentan lo que sucede en los pasillos y entre bambalinas de la que fuera su casa durante 14 años en las tardes de Telecinco. Uno de los temas recurrentes es la caída de audiencia del canal, un asunto que este lunes desató una monumental bronca entre Kiko Matamoros y Belén Esteban.

"Están muy pendientes de lo que se dice aquí", comentó Kiko Matamoros sobre Mediaset. "Os voy a decir una cosa: sed menos miserables", arremetió el colaborador, que hace unos días contó que un colaborador de Fiesta le había explicado que ese programa no abordaba la supuesta deslealtad del novio de Anabel Pantoja porque ésta se lo habría pedido a Ana Rosa, productora de ese magacín. "Habéis comenzado una caza de brujas para saber quién ha podido hablar conmigo. Preocuparos de otra cosa, que no pasáis del dígito", espetó.

Las palabras de Kiko Matamoros no gustaron a María Patiño. "No podemos rozar la venganza", le dijo. Pero quien más se indignó fue Belén Esteban. "Me parece tan nefasto y sucio muchas cosas, Kiko. Nos han echado de una manera mala, pero estar en contra de todo lo que hace Mediaset, me parece detestable", continuó. "Hay gente trabajando allí a los que quiero y me parece fatal lo que estás haciendo. ¡Estás amargado y quieres venganza!", lanzó la colaboradora entre gritos.

"No quiero esta venganza de que están fatal y no hacen audiencia", siguió Belén. "Que no hacen audiencia es verdad", se defendió Kiko Matamoros, que durante una de las pausas de publicidad -el programa sigue emitiendo en Youtube- dio más contexto sobre el motivo de la reacción de Esteban. "Está con el gesto torcido por sus amigos. Ella entiende que yo ataco a Raúl [Prieto], cuando yo le adoro, porque es director de las galas de Supervivientes. Y a Jorge también le quiero".