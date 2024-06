Televisión Jorge Javier vuelve a la tarde de Telecinco con hambre: quiere llenar "muchísimas horas de televisión"

El presentador estrenará este verano un talk show que convivirá con 'TardeAR'

Jorge Javier Vázquez ha estado un año fuera de las tardes de Telecinco, desde que Mediaset canceló Sálvame. Pero el presentador volverá dentro de muy poco a esta franja con un talk show al estilo de El diario de Patricia que convivirá con TardeAR, el magacín de Ana Rosa. El diario de Jorge ocupará el hueco de Así es la vida y, además, quitará algunos minutos al espacio de Quintana.

"El jueves me reúno con la productora y el equipo que se van a encargar de El diario de Jorge. La labor de una productora es entusiasmar al presentador con un proyecto. En mi caso les digo que no se esfuercen: vengo entusiasmado de casa", explica el presentador. "A estas alturas de mi carrera detecto cuando un equipo sabe lo que quiere hacer y cómo llevarlo a cabo. Ellos lo tienen claro y yo también. Otra cosa distinta es de qué manera acepte la audiencia la propuesta, pero para eso no existen recetas".

"Me entusiasma el proyecto y me entusiasma todavía más hacerlo en pleno verano, porque consigue meterme en el cuerpo un nerviosismo de principiante que me pone muchísimo. En esa época en que las cabeceras de cartel están descansando, llegamos nosotros con la ilusión de que El diario de Jorge rellene muchísimas horas de televisión", manifiesta Jorge Javier en su blog de Lecturas, donde no hace comentarios sobre Ana Rosa ni su futura convivencia en las tardes con TardeAR. "Me gusta que el programa se llame El diario de Jorge y no de Jorge Javier. Una vez que el público se ha aprendido mi nombre -y no era fácil- me encanta que el programa utilice aquel con el que me conoce mi gente más cercana. Después de tantos años me emociona más que me vean como un vecino y no como un presentador".

Jorge Javier: "No me pertenece el éxito de un programa ni eso que conocemos como fracaso"

Jorge Javier está presentando actualmente Supervivientes y también se hará cargo este verano de Supervivientes All Stars. Además, su futuro está lleno de proyectos en Mediaset, una cadena en la que ha pasado de estar defenestrado a volver a erigirse como la principal estrella. En septiembre se hará cargo de Gran Hermano y también conducirá Hay una cosa que te quiero decir.

"Si hay un momento en el que estoy disfrutando de mi profesión es este. Ya no vivo con la frustrante sensación de tener que demostrar algo. Lo que ves es el resultado de muchísimos años de dedicación y esfuerzo", dice el comunicador. "La suma de bastantes aciertos y de errores clamorosos. La mezcla de algunas inseguridades y una firme convicción: que no me pertenece el éxito de un programa ni eso que conocemos como fracaso", dice... por lo que pueda pasar. "Saber que formo parte de un engranaje me ayuda a entender los mecanismos de la profesión y a que no se me vaya la cabeza en aquellos momentos en los que la audiencia te acompaña o en esos en los que no te acompaña como a ti te gustaría", indica Jorge Javier. "Con los años, conceptos como 'éxito' o 'fracaso' han perdido rotundidad para mí. Y está bien. Nuestra labor es importante pero más importante todavía es contar con un proyecto con cara y ojos, que diría mi P. Y a veces, ni con eso es bastante. Misterios insondables de nuestra profesión. Por eso nos atrapa tanto. Además: un éxito se puede llegar a convertir en un fracaso y a la inversa. Un lío", reflexiona en el citado blog.