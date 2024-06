Televisión La confesión sexual de María Galiana a sus 89 años deja atónito a Broncano: el juguete que usa la abuela de 'Cuéntame'

La actriz desata las risas en 'La Resistencia' al confesar que usa un 'satisfyer'

A sus 89 años, no hay nadie que frene a María Galiana. La actriz, conocida por ser la abuela de la familia Alcántara en Cuéntame cómo pasó, se sentaba este lunes con David Broncano en La Resistencia. Una visita que tuvo como motivo la promoción de su nueva aventura profesional: La reina de la belleza.

Si hace tan solo una semana la actriz acudió a Espejo Público donde se mojó sobre el proceso judicial de Ana Duato e Imanol Arias, sus compañeros de la serial de época de TVE, en su visita al formato conducido por Broncano tampoco faltaron las confesiones. Y algunas dejaron al showmann 'planchado' ante una Galiana impecable.

Como es habitual, todos los invitados que acuden al programa de Movistar Plus+ tienen que responder a dos preguntas clásicas: cuántas relaciones sexuales han mantenido durante el último mes y cuánto dinero tienen en su cuenta bancaria. Así, Galiana no se cortó a la hora de sincerarse sobre su actividad sexual. Más aún, se quejó de que "ni Juan y Medio" la llamaba para buscarle "un novio": "La última vez que estuve aquí, ya te aclaré cómo solucionaba el asunto. ¿Te acuerdas?", expresaba la actriz a la par que respondía a la pregunta antes de que Broncano pudiese formulársela siquiera. "Me preguntaste qué me iban a echar los Reyes y yo te dije que un Satisfyer", añadía.

El jiennense quiso saber si los Reyes habían accedido y la respuesta de Galiana no dejaba indiferente a nadie: "Yo no necesito ir a 'Juan y Medio". Tras las carcajadas de los presentes, la artista daba más detalles sobre este regalo: "Mis nietos me regalaron dos cosas. Eso y un reloj, por si me caigo, de esos que tienen GPS, me localiza y yo no tengo ni que llamar. Simplemente me doy el batacazo en la calle y el reloj llama a por quien tenga que venir por mí". Sin embargo, Broncano le buscaba tres pies al gato sobre el uso del reloj: "Te sirve para, si llevas mucho rato usando el Satisfyer, saber qué hora es. Hay veces que...", bromeaba.

Lo cierto es que la artista también tenía que sincerarse sobre su cuantía económica: "Ya te lo contesté la otra vez", evitaba ante la insistencia del presentador de MovistarPlus+. "Te digo lo mismo. En eso estaba yo pensando, para que se enteraran mis hijos", sentenciaba con humor.

Los nietos de María Galiana sabían que ese Satisfyer iba a tener kilómetros. No está mal pensado el segundo regalo. #LaResistencia pic.twitter.com/6AnJeBCGaw — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 10, 2024