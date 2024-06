Televisión 'Masterchef' sigue siendo el único programa que levanta el prime time de TVE: se va con récord a pesar de vivir su final más floja

TVE ha despedido la duodécima edición de Masterchef con la victoria de Ángela en la final que La 1 emitió este lunes en prime time. El programa reunió en su última entrega un 15,1% de share y 1.033.000 espectadores (récord de la edición). Este dato le permitió liderar la noche, por delante de Hermanos -resiste en Antena 3 con un 11,8%-, el especial de Todo es mentira (7,7%), el cine de La Sexta (6,1%) y la final de Factor X, que terminó su agonía en Telecinco con un nefasto 5,5%.

Masterchef se despide con su final menos vista de la historia, pero el programa de cocina sigue siendo el único programa competitivo que le queda a La 1 en su prime time, a la espera de que vuelva el Grand Prix y que reedite los buenos resultados del año pasado. Solo Masterchef, a pesar de que está perdiendo fuelle, es capaz de plantar cara a las privadas, dar la batalla y conseguir alegrías -aunque sea solo una a la semana- para La 1.

Si echamos la vista atrás, ninguno de los programas y series que la cadena pública ha estrenado en esta temporada que está a punto de terminar ha estado a la altura de lo que se esperaba. Y la gran mayoría de ellos ha estado por debajo de la media de La 1, un canal que atraviesa una profunda crisis de audiencia, como quedó certificado en mayo tras cerrar el mes con un discreto 9,1%.

El conquistador, que llegó con intención de convertirse en un pelotazo, se fue por la puerta de atrás (8,8%). Peor le fue a Baila como puedas (4,5%), que era otra de las grandes esperanzas que puso en marcha el anterior director de Contenidos, José Pablo López. No sé de qué me hablas, el programa de Mercedes Milá, no triunfó (7,7%), como tampoco lo hizo El mejor de la historia, con Silvia Intxaurrondo, que se quedó en un 5,3%. La serie Zorro o Operación Barrio Inglés también naufragaron en el prime time de la cadena pública.

La ley de mar (13,1%) ha sido una de las pocas excepciones de La 1 esta temporada. También salvó los muebles Bake Off -tras muchos cambios de ubicación en la parrilla-, pero el programa de repostería en el que participaron personajes como Terelu Campos, Alba Carrilla o Rocío Carrasco nunca consiguió igualar los registros de Mastercehf. Cerró su edición con un aceptable 11,1% de media, mientras que el veterano programa de cocina alcanza el 13%.