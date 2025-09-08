El romance que en los últimos meses han vivido Fátima de la Cierva y el empresario Ignacio López del Hierro ha llegado a su fin. Una relación que adelantó en primicia Informalia y que no fue desmentida por ninguno de sus protagonistas. La tercera esposa de Carlos Falcó, marqués de Griñón, y el exmarido de María Dolores de Cospedal han mantenido su vínculo con gran discreción, casi en secreto, a pesar de haber viajado juntos en distintas ocasiones, tanto a Italia como a Canarias y Tánger. Tampoco existen fotografías de sus salidas con un grupo de amigos comunes, con los que acostumbraban a ir al cine en Madrid cada semana para ver películas interesantes, siempre en versión original.

Fátima de la Cierva es una mujer muy independiente, viajera y dedicada desde hace años a colaborar con ONG de todo el mundo centradas en ayudar a personas vulnerables. Sus relaciones sentimentales tras la ruptura con el marqués de Griñón no habían trascendido a la prensa, excepto esta última con López del Hierro, seguramente por la notoriedad del empresario, unido durante casi dos décadas a quien fuera secretaria general del Partido Popular, ministra, presidenta de Castilla-La Mancha y vicepresidenta del Gobierno.

El fin del matrimonio de Cospedal era previsible, dado el deterioro de la relación tras los asuntos judiciales de López del Hierro, que también salpicaron a su esposa, y por la fama de conquistador del empresario. Cospedal, según su entorno, quedó muy afectada por aquella separación, en la que fue ella quien tomó la iniciativa. En la pasada Feria de Abril de Sevilla, conoció, a través de amigos comunes, a Fernando Portillo, empresario que estuvo casado con Sandra Domecq después de su divorcio de Bertín Osborne.

Aunque se les ha visto en distintas ocasiones, tanto en Sevilla como este verano en Sotogrande y navegando en un barco, el entorno de Cospedal asegura que, por ahora, solo se están conociendo y que no puede hablarse de una relación consolidada. Al parecer, Ricardo, el único hijo de la exministra, de 19 años, estaría encantado de que su madre rehiciera su vida sentimental. De momento, se trata solo de una posibilidad, aunque —según quienes los rodean— va por buen camino.

"Ella estaba muy enamorada", nos decía una fuente conocedora de la situación personal del matrimonio hasta poco antes de conocerse la ruptura el pasado mes de octubre. La misma fuente define a su ex marido como 'un bon vivant'. María Dolores de Cospedal (Madrid, 13 de diciembre de 1965) trabaja como Socia de CMS Albiñana & Suárez de Lezo. La abogada del Estado en excedencia y enemiga declarada de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con la que compartió silla en el Gobierno de Rajoy, recuerda así sus tiempos en primera línea: "Tuve el honor de servir a España como ministra de Defensa y presidenta de Castilla-La Mancha", dice en su cuenta de X.

La que fuera secretaria general del PP llevaba hasta el pasado otoño 15 años casada con Ignacio López del Hierro, 18 años mayor que ella. Pero decidieron emprender caminos distintos. Así lo confirmó ella misma asegurando que la ruptura se debía únicamente a "desavenencias en la convivencia", si bien nos aseguraban que ella seguía "enamorada" y que había que buscar en su marido las razones de esta separación. Cospedal y el que fuera gobernador civil de Toledo y Sevilla en tiempos de la UCD de Adolfo Suárez se casaron en septiembre de 2009 en una ceremonia civil oficiada por Fernando Sanz, concejal del ayuntamiento de Toledo y gran amigo de ambos contrayentes. Tuvo lugar en el Cigarral de las Mercedes, un lugar con un significado especial para los novios, y acudieron 150 invitados, entre los que se encontraba la plana mayor del PP.

Para ambos era su segundo matrimonio: ella aportaba a la unión un hijo de tres años (ahora ya mayor de edad) mientras que él ya tenía tres. Tras su paso por la política Ignacio López del Hierro dio el salto a la empresa, donde hizo una carrera de cuatro décadas formando parte de los consejos de empresas como Liberbank, Itínere, Iberinco, Iberdrola Inmobiliaria, Renta Corporación, Avanzit o Metrovacesa. Considerado 'lobista consorte' en Génova, ha sido salpicado por polémicas mediáticas y judiciales de las que ha salido limpio.

Cuando se casaron, María Dolores era presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha y él un afamado empresario que había dejado atrás la política. Comenzó en el mundo de los negocios especializándose en inmobiliarias (Bami, Metrovacesa y Renta Corporación) para dar el salto a la Corporación de Caja Castilla-La Mancha. Después fichó como asesor de inversores como Iberdrola Ingeniería e Inmobiliaria, Amper, Avanzit/Ezentis y Neoris. También en el fondo Thesan Capital o para bancos de negocios como Lincoln International y Societe Generale. Ahora, Cospedal ha sustituido en su corazón a López del Hierro por Fernando Portillo.