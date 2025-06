El exmarido de Cospedal también recupera la ilusión: sale con Fátima de la Cierva, ex de Carlos Falcó

En octubre de 2024 adelantábamos que María Dolores de Cospedal había roto con Ignacio López del Hierro. Una separación de mutuo acuerdo "por desavenencias en la convivencia", pero de la que ella, al parecer, salió muy afectada, porque "estaba muy enamorada". Sin embargo, hace unas semanas se supo que la exministra se había vuelto a ilusionar, y que su novio es nada el viudo de Sandra Domecq, primera mujer de Bertín Osborne y padre de su hija Ana Cristina Portillo: el empresario Fernando Portillo. Con él incluso se han publicado unas fotografías que confirman su relación.

Pero si María Dolores de Cospedal es feliz, Informalia ha podido saber en exclusiva que quien también ha vuelto a ilusionarse —con otra mujer muy conocida— es Ignacio López del Hierro. El exmarido de la ministra sale con Fátima de la Cierva, tercera esposa del Marqués de Griñón y madre de dos de sus cinco hijos: Duarte y Aldara, los hermanos paternos y pequeños de Tamara.

Juntos, el ex de Cospedal y la que fuera tercera mujer de Carlos Falcó (después de Preysler y antes de Esther Doña) han sido vistos en un aeropuerto italiano y, según ha podido comprobar este medio, no se trataba de un encuentro casual. No hay dudas: ambos viajaban juntos.

María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro

¿Pero quién es Fátima de la Cierva? Es la primogénita de los marqueses de Poza y bisnieta del duque del Infantado. Estudió Antropología y Filosofía Francesa y, durante muchos años, ha estado vinculada a distintas ONG con las que ha recorrido el mundo. En 2016, junto a una amiga, creó una empresa de limpieza y organización del hogar al estilo Marie Kondo, actividad a la que se dedica desde entonces.

Fátima se casó con el marqués de Griñón en 1993 en Bayona, ocho años después de que él se divorciara de Isabel Preysler, madre de Tamara Falcó, actual marquesa de Griñón, que por aquel entonces tenía 11 años. Pero Carlos Falcó ya aportaba al matrimonio dos hijos más: Manolo y Sandra Falcó, fruto de su primera esposa, Jeannine Giraud. Fátima y el marqués se instalaron en la finca El Rincón, donde vivieron con sus dos hijos, Duarte —nacido en 1994— y Aldara, que llegó al mundo tres años después, hasta que decidieron separarse.

María Dolores de Cospedal, Ana Cristina Portillo, su padre y novio de la ex ministra, y Bertín Osborne

¿Y qué fue de Ignacio López del Hierro? Tiene 78 años y fue gobernador civil de Toledo y Sevilla en tiempos de la UCD de Adolfo Suárez. Se casó con María Dolores de Cospedal en septiembre de 2009, en una ceremonia civil oficiada por Fernando Sanz, concejal del Ayuntamiento de Toledo y buen amigo de los contrayentes. Al enlace asistieron más de 150 invitados, entre ellos, la plana mayor del Partido Popular.

Para ambos era su segundo matrimonio: ella aportaba un hijo de tres años, fruto de una inseminación artificial —como contó la propia Cospedal—, mientras que él tenía tres hijos de su anterior unión con Inés D'Aubarède: Helena, Ignacio y Rodrigo López del Hierro.

Carlos Falcó y Fátima de la Cierva

Tras su paso por la política, Ignacio López del Hierro dio el salto al mundo empresarial, donde desarrolló una carrera de más de cuatro décadas, formando parte de los consejos de administración de empresas como Liberbank, Itínere, Iberinco, Iberdrola Inmobiliaria, Renta Corporación, Avanzit o Metrovacesa. Considerado un "lobista consorte" en Génova, ha sido salpicado por polémicas mediáticas y judiciales de las que ha salido indemne. Ahora disfruta de su jubilación y, según ha podido confirmar este medio, no lo hace solo. López del Hierro pasea ilusionado junto a Fátima de la Cierva.