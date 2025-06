El romance entre Ignacio López del Hierro y Fátima de la Cierva, desvelado en exclusiva por Informalia este jueves, comenzó mucho antes de Navidad. De hecho, el exmarido de María Dolores de Cospedal y la tercera esposa de Carlos Falcó, marqués de Griñón, celebraron juntos el Fin de Año en Canarias, aunque vivieron su estancia con la máxima discreción. Ha sido otro viaje romántico a Italia, donde unos turistas reconocieron al ex marido de la ex ministra, el que nos permitió saber que los habían visto juntos en un aeropuerto italiano.

La exministra de Defensa de Mariano Rajoy, que también fue presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, estuvo casada durante 15 años con el empresario López del Hierro, hasta que, este pasado octubre, saltó la noticia de que ponían fin a su matrimonio. Esta información fue confirmada por ella misma sin dar más detalles sobre el origen de la crisis familiar.

Dos meses después de conocerse el fin del matrimonio, López del Hierro y la ex del marqués de Griñón ya estaban juntos, según cuentan fuentes del entorno del ex de Cospedal. Nos cuentan que López del Hierro no quería separarse; y que fue su esposa quien tomó la decisión de romper. Para ratificar su intención de pedir el divorcio, tuvo que abandonar el domicilio familiar con su hijo Ricardo, de 18 años, ya que López del Hierro se negaba a dejar el piso del madrileño barrio de Salamanca, a pesar de que fue adquirido por ambos al casarse.

A la abogada del Estado, que al abandonar la política abrió su propio despacho, se la ha relacionado en las últimas semanas con Fernando Portillo, segundo marido de Sandra Domecq, la primera esposa de Bertín Osborne. Se les ha visto juntos en algunas celebraciones en Sevilla y, según amigos de Cospedal, no hay romance definitivo entre ellos, ya que su relación se ha limitado a encuentros puntuales en dichos eventos, al ser ambos invitados que asistieron sin acompañantes. Tanto Cospedal como Portillo no han querido confirmar si entre ellos hay algo más que amistad pero, en todo caso, Informalia puede asegurar que Fátima de la Cierva e Ignacio López del Hierro llevan juntos desde hace más de seis meses, viviendo, tan intensa como discretamente, el sorprendente romance del año.