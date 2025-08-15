María Dolores de Cospedal, ex ministra, exsecretaria general del Partido Popular y expresidenta de Castilla-La Mancha, vuelve a ocupar titulares, aunque esta vez por motivos ajenos a la política. Ha sido fotografiada disfrutando de una jornada en alta mar junto al empresario gaditano Fernando Portillo.

Cospedal en bikini, en una imagen de archivo

Las imágenes, publicadas por la revista Hola, muestran a la abogada del Estado a bordo de un yate navegando por las aguas de Sotogrande. En ellas, Cospedal aparece espectacular, luciendo palmito, sonriente, con bikini azul marino y gafas de sol, mientras conversa distendida con Portillo, que luce un bañador rosa. Ambos transmiten una complicidad natural.

El plan no fue solo para dos. Les acompañaron Ana Cristina Portillo, hija del empresario y la fallecida Sandra Domeq, y su marido Santiago Camacho, que están a punto de celebrar su primer aniversario de boda. La atmósfera en el barco era relajada y familiar, con charlas animadas y un ambiente de absoluta armonía, según explica el semanario.

La escapada a Sotogrande ha sido la confirmación más evidente de esta nueva etapa sentimental, pero no es la primera vez que Cospedal y Portillo son vistos juntos. En los últimos meses han coincidido en distintos escenarios sociales, desde almuerzos durante la Feria de Abril de Sevilla hasta tardes de toros en la Maestranza o encuentros en la finca cordobesa del empresario.

Este verano parece ser para Cospedal un respiro en medio de una agenda activa. Desde que en 2018 se apartó de la primera línea política, ha retomado con fuerza su carrera como abogada del Estado. Actualmente, es socia en el área de Procesal y Arbitraje del despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo, preside el Instituto de Liderazgo Político —proyecto formativo con la Universidad Católica de Murcia y la fundación Konrad Adenauer— y mantiene su propio bufete en Madrid. En lo personal, Cospedal sigue muy pendiente de su hijo Ricardo, ya mayor de edad, que reside en Madrid, y ha optado por mantener su vida completamente alejada de los focos mediáticos.

Separación y divorcio de Ignacio López del Hierro

El pasado mes de octubre, Informalia avanzaba que María Dolores de Cospedal se había separado de Ignacio López del Hierro tras dos décadas de relación y 15 años de matrimonio, alegando "desavenencias en la convivencia". Madre de un hijo anterior a su matrimonio, la exministra está espléndida: abogada del Estado en excedencia, triunfa con su despacho especializado en derecho administrativo, civil y mercantil tras dejar la política. Medio año después de una ruptura discreta y sin escándalos, contamos que Cospedal había iniciado una nueva relación con el segundo marido de Sandra Domecq, la primera mujer de Bertín Osborne. Es decir, Cospedal sale con el viudo de Domecq, fallecida en 2004, y padre de Ana Cristina Portillo, hermana por parte de madre de las hijas de Bertín. Fernando Portillo es un empresario gaditano afincado en Sevilla, que se casó en 1993 con Domecq y tuvo con ella a su única hija, Ana Cristina.

Fernando Portillo posee una notable fortuna. Tiene una imponente casa en el centro de Sevilla y una finca en Hornachuelos (Córdoba), donde organiza monterías. Su patrimonio le viene de familia y en parte es heredado: junto a su hermano José Antonio, representa la cuarta generación al frente de la Agencia Marítima Portillo, una naviera centenaria con raíces suecas y oficinas en Puerto Real (Cádiz). La compañía forma parte de un grupo familiar centrado en el sector marítimo y está asociada con el Grupo Ership; juntas gestionan la terminal portuaria Aldeport en el Puerto de Sevilla.

Entre el centenar de los invitados que asistieron al enlace a finales de septiembre de la hija del novio de Cospedal estaban lógicamente las hermanas de la novia por parte de madre: Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, hijas de Bertín Osborne. Lucieron modelos confeccionados por la propia Ana Cristina Portillo, creadora de la marca Ana Cristina Portillo Domecq Design.

Fernando Portillo es hijo de Fernando Portillo Schaffhausen, quien impulsó decisivamente la empresa familiar. Fue presidente de la Diputación Provincial de Cádiz en los años 60, presidente de la Caja de Ahorros de Cádiz y diputado por UCD. En Cádiz, encargó la construcción de un pabellón deportivo que hoy en día sigue llevando su nombre.

"Ella estaba muy enamorada de su marido"

"Ella estaba muy enamorada", nos decía una fuente conocedora de la situación personal del matrimonio hasta poco antes de conocerse la ruptura el pasado mes de octubre. La misma fuente define a su ex marido como 'un bon vivant'. María Dolores de Cospedal (Madrid, 13 de diciembre de 1965) trabaja como Socia de CMS Albiñana & Suárez de Lezo. La abogada del Estado en excedencia y enemiga declarada de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con la que compartió silla en el Gobierno de Rajoy, recuerda así sus tiempos en primera línea: "Tuve el honor de servir a España como ministra de Defensa y presidenta de Castilla-La Mancha", dice en su cuenta de X.

La que fuera secretaria general del PP llevaba hasta el pasado otoño 15 años casada con Ignacio López del Hierro, 18 años mayor que ella. Pero decidieron emprender caminos distintos. Así lo confirmó ella misma asegurando que la ruptura se debía únicamente a "desavenencias en la convivencia", si bien nos aseguraban que ella seguía "enamorada" y que había que buscar en su marido las razones de esta separación. Cospedal y el que fuera gobernador civil de Toledo y Sevilla en tiempos de la UCD de Adolfo Suárez se casaron en septiembre de 2009 en una ceremonia civil oficiada por Fernando Sanz, concejal del ayuntamiento de Toledo y gran amigo de ambos contrayentes. Tuvo lugar en el Cigarral de las Mercedes, un lugar con un significado especial para los novios, y acudieron 150 invitados, entre los que se encontraba la plana mayor del PP.

Para ambos era su segundo matrimonio: ella aportaba a la unión un hijo de tres años (ahora ya mayor de edad) mientras que él ya tenía tres. Tras su paso por la política Ignacio López del Hierro dio el salto a la empresa, donde hizo una carrera de cuatro décadas formando parte de los consejos de empresas como Liberbank, Itínere, Iberinco, Iberdrola Inmobiliaria, Renta Corporación, Avanzit o Metrovacesa. Considerado 'lobista consorte' en Génova, ha sido salpicado por polémicas mediáticas y judiciales de las que ha salido limpio.

Cuando se casaron, María Dolores era presidenta del Partido Popular en Castilla La Mancha y él un afamado empresario que había dejado atrás la política. Comenzó en el mundo de los negocios especializándose en inmobiliarias (Bami, Metrovacesa y Renta Corporación) para dar el salto a la Corporación de Caja Castilla-La Mancha. Después fichó como asesor de inversores como Iberdrola Ingeniería e Inmobiliaria, Amper, Avanzit/Ezentis y Neoris. También en el fondo Thesan Capital o para bancos de negocios como Lincoln International y Societe Generale. Ahora, Cospedal ha sustituido en su corazón a López del Hierro por Fernando Portillo.