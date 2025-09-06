Joaquín Prat y Vicky Martín Berrocal, entre los invitados VIP a la boda del bodeguero José Moro y Fátima Pereyra en Sevilla

Este viernes 5 de septiembre, el bodeguero José Moro y la empresaria sevillana Fátima Pereyra sellaron su amor con un "sí, quiero" en la Hacienda de Medina, la finca familiar de la novia, en Carmona, a escasos kilómetros de la capital hispalense. Al enlace asistieron numerosos rostros de la crónica social, entre ellos Joaquín Prat, Vicky Martín Berrocal, Fran Rivera o la influencer Susana Molina.

El presidente de Bodegas Cepa 21 y la empresaria sevillana celebraron su boda tras más de dos años de relación con un banquete por todo lo alto, rodeados de familiares, amigos y una exclusiva lista de 250 invitados.

Fátima Pereyra y José Moro

El pasado jueves 4, los novios ya celebraron una ceremonia más íntima en uno de los torreones del Hotel Alfonso XIII de Sevilla, acompañados únicamente de sus familiares más cercanos. Pero fue este viernes cuando, ya como matrimonio, dieron rienda suelta a la gran celebración con una velada idílica en la Hacienda familiar de la novia.

Joaquín Prat y María José Suárez, entre los invitados VIP

Entre los rostros conocidos que arroparon a los novios destacaron Joaquín Prat, Vicky Martín Berrocal, Carlos Sobera, Irene Villa, Fran Rivera y María José Suárez, además de otros amigos muy cercanos del bodeguero.

Fátima deslumbró con tres vestidos espectaculares —dos de ellos diseñados por ella misma y un tercero firmado por la australiana Rebecca Vallance— mientras que José Moro optó por la elegancia sobria de Tom Ford.

Susana Molina

Los novios dedicaron unas emotivas palabras a sus invitados: "Es todo un orgullo celebrar con los que más queremos nuestra felicidad. Todos los que estáis aquí sois parte de esta bonita historia que hoy comienza un nuevo capítulo".