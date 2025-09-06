Doble alegría para la familia Herrera Montero. Alberto, el hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, ha anunciado que espera su primer hijo con su novia y futura esposa Blanca Llandrés, prima de Lourdes Montes.

Ha sido la propia Blanca, sobrina de José Manuel Soto, quien ha compartido la feliz noticia en sus redes sociales, mostrando una ecografía del bebé que espera junto al hermano de Rocío Crusset. "El mayor regalo que nos ha hecho la vida", ha escrito la joven psicóloga en su muro.

Una dulce espera que coincide con su inminente boda. El periodista y la consultora de RRHH se darán el "sí, quiero" el próximo 18 de octubre en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. La ceremonia se celebrará en la histórica Iglesia de Santo Domingo, un templo con solera que ya fue escenario de la boda de Sofía de la Cierva y Carlos Casasola en 2012. Curiosamente, se encuentra a escasa kilómetros de El Palmar, donde el pasado 21 de junio, Álvaro Rojo, hijo de Ana Rosa Quintana, también pasó por el altar por segunda vez.