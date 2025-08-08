Mariló Montero aprovecha sus vacaciones en Sanlúcar de Barrameda con su hijo Alberto y su futura nuera para ultimar los preparativos de la boda: los detalles

Falta muy poco para que Alberto Herrera, hijo de Mariló Montero y Carlos Herrera, pase por el altar con su novia, Blanca Llandrés, con quien mantiene una relación desde hace poco más de un año. La pedida fue de película: el joven locutor de la Cope hincó rodilla en plena Toscana italiana para pedirle matrimonio. La fecha elegida para el enlace está prevista para el 18 de octubre y el escenario no podía ser más especial: Sanlúcar de Barrameda, el rincón gaditano donde la colaboradora de Espejo Público tiene su refugio personal. Allí disfruta de una segunda residencia a la que se escapa siempre que puede, y donde, precisamente, se encuentra ahora junto a su hijo y su futura nuera, afinando los últimos detalles del gran día.

La madre de Rocío Crusset ha despejado la incógnita con una instantánea en la que posa junto a los futuros novios, su hija Rocío y un chef que, todo apunta, podría ser el encargado de diseñar el menú nupcial dentro de dos meses. La imagen parece capturar uno de esos exclusivos 'tastings' gastronómicos previos a la boda, en los que se eligen los platos que coronarán el banquete.

Y en pleno deleite del atardecer, Montero ha aprovechado para reencontrarse con una vieja amiga, la periodista Teresa de la Cierva, quien no ha dudado en inmortalizar el momento con una fotografía para el recuerdo. "Vecinos que son familia", ha escrito la redactora de belleza en una storie, posando junto a Mariló, Alberto y Blanca.

En el perfil de la prima de Lourdes Montes abundan las instantáneas que confirman que la parejita ya lleva varios días saboreando los atardeceres infinitos de la costa gaditana. Entre paisajes dorados y estampas marineras, también se cuela algún que otro selfie cómplice junto a su prometido, reflejando la ilusión y la complicidad que viven en la cuenta atrás hacia su "sí, quiero".

Como decíamos, la fecha escogida para celebrar su gran día es el 18 de octubre, tal y como avanzó Hola. La ceremonia se celebrará en la histórica Iglesia de Santo Domingo, un templo con solera que ya fue escenario de la boda de Sofía de la Cierva y Carlos Casasola en 2012. Curiosamente, se encuentra a escasa kilómetros de El Palmar, donde el pasado 21 de junio, Álvaro Rojo, hijo de Ana Rosa Quintana, también pasó por el altar por segunda vez.

Hay que recordar que tanto el hermano de Rocío Crusset como la sobrina de José Manuel Soto son bastantes celosos de su intimidad. Alberto es un joven inquieto que lidera su propia agenda de publicidad y a la vez comparte pasión con su padre, siendo una de las voces radiofónicas de Sevilla. Al hijo de Carlos Herrera no se le conocían relaciones sentimentales previas, pero su tímido romance con la prima de Lourdes Montes, con la que lleva saliendo algo más de un año, ha copado rápidamente los titulares. Siempre es bonito celebrar el amor.