Mariló Montero defiende a María Pombo tras su polémica por no leer: "Hitler también leía mucho por ejemplo, no todas las personas que leen mucho son buenas"

María Pombo está en el ojo del huracán y no dejan de lloverle las críticas tras su alegato contra la lectura después de que un usuario cuestionase la ausencia de libros en la nueva estantería de su casa de Madrid, cuya decoración había compartido orgullosa en un vídeo de TikTok. "No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo", respondía la influencer rotunda.

"Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer (...) A todos nos inculcaron la lectura en algún momento de nuestras vidas, y todos tuvimos que probar, pero hay a gente a la que le gusta y gente a la que no", defendía, desatando un sinfín de comentarios tachándola de "ignorante", "inculta" o "paleta" por reconocer que no es amiga de los libros.

Una polémica sobre la que se ha pronunciado Mariló Montero en la presentación de la nueva edición de Masterchef Celebrity en el FestVal de Vitoria, en la que participa junto a otros rostros conocidos como Rosa Benito, Soraya Arnelas, Miguel Torres, Charo Reina o José Manuel Parada.

La presentadora ha confesado que, aunque cree que "una persona está más cultivada si lee libros que si no los lee", entiende "perfectamente a María": "Yo he tenido grandes maestros, cultísimos, íntimos amigos catedráticos que precisamente los que más saben son los que menos presumen y los que no te hacen sentir mal porque seas menos ilustre que ellos, o incluso un ignorante. Defiendo totalmente lo que ha dicho María porque interpreto bien lo que ha querido decir".

"Hitler también leía mucho por ejemplo, y no todas las personas que leen mucho son buenas". De forma indescifrable, la periodista añadió también: "Creo que es que la gente que se cree superior a otros porque lea, eso es que creo yo que he interpretado lo que la intencionalidad es un mensaje. Pero no obstante, a mí cuando me dicen que están linchando a una persona, la defiendo", ha expresado rotunda.

Este viernes 5 de septiembre, por otro lado, se cumplen dos años de la muerte de María Teresa Campos, y Mariló la ha recordado con unas emotivas palabras. "Una mujer con mucha fuerza, con mucha personalidad, que luchó mucho por su independencia, salió de Málaga, trabajó y a base de su talento consiguió ser lo que fue, una gran mujer histórica de los medios de comunicación en España. Yo me quedo con eso y para mí fue una gran fortuna poder trabajar con ella. Era una gozada", ha reconocido también, revindicando que la madre de Terelu Campos debería tener una calle "en todas las ciudades de España, que le pongan su nombre a una plaza de toros, a un teatro, a unos cines".