María Pombo y Brays Efe de 'Paquita Salas' se enzarzan por la polémica de influencer y los libros: "Me ha lanzado una amenaza cristiana"

"Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer", fueron las palabras de María Pombo que esta semana han levantado una polvareda en redes sociales. La influencer dijo también: "Leo cosas, sí, porque me interesa ese tema en específico pero no me cojo un libro y me leo una historia en mi cama y no pasa nada. Hay que superarlo. No a todo el mundo le gusta leer".

Entre la oleada de comentarios que se dieron llegó el de Brays Efe, el actor que se pone en la piel de Paquita Salas en la famosa serie de Los Javis: "Este mensaje es para María Pombo y solo para María Pombo, o sea que si no eres María Pombo pasa. María, creo que deberías leer y, de hecho, he seleccionado el primer libro para que empieces. Es uno sencillo, es este marcapáginas de Madrid 2016, cuando fue ciudad candidata para las olimpiadas. Es cortito", dijo el intérprete este miércoles en un vídeo.

Brays Efe siendo la persona más graciosa de toda la polémica 'Los (no) libros de María Pombo'



? @braysefe pic.twitter.com/u5E2HvP39L — Ojito ? (@elojoquetodolv) September 4, 2025

Y la cosa siguió: "Ella dice que deberíamos asumir que hay gente a la que no le gusta leer, y a mí no me parece que yo debiera asumir eso". Entonces, la polémica se enredó con la respuesta de María Pombo: "Ya te tocará a ti algún día. Aquí nadie se libra". Jocoso, el intérprete replicó: "Libro". Y el propio actor, a continuación, compartió la captura de la acalorada conversación en sus redes: "Luego [María Pombo] me ha lanzado una amenaza cristiana pero la ha borrado", en referencia al mensaje que le mandó Pombo.

No es la primera polémica que la menor de las hermanas Pombo protagoniza en redes sociales, ya que como una de las influencers más seguidas del panorama patrio no se escapa del maremagnum de comentarios que generan sus publicaciones. En lo personal, está aparentemente feliz tras superar una etapa algo convulsa con Pablo Castellano, su marido, por la que incluso tuvieron que acudir a terapia de pareja. Madre de los pequeños Martín (2020) y Vega (2023), María a sus 30 años también es tía de Matilda (2022) y las mellizas María y Candela (2024).