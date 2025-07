María Pombo habla sobre los síntomas de su tercer embarazo y las precauciones que tomó para evitar filtraciones: "Íbamos al ginecólogo por la noche y entrábamos por el garaje"

María Pombo (30) confirmó este martes por la noche que estaba embarazada de su tercer hijo. "Nuestra exclusiva, para nuestra familia, nuestros amigos y para vosotros, aunque se nos hayan adelantado", escribió la creadora de contenido junto con un tierno vídeo en el que aparece con su marido Pablo Castellano (37) y sus otros dos hijos Martín (4) y Vega (2). En el post, María presume de figura premamá en las playas de Cantabria, su lugar habitual de veraneo.

Estas palabras de la ex de Álvaro Morata llegaron tan solo un día después de que la revista '¡Hola!, con la que ha cerrado varias exclusivas, confirmara que el matrimonio se iba a convertir en familia numerosa.

En este contexto, este miércoles, la pequeña del clan Pombo se ha sincerado con sus seguidores a través de su Instagram y ha admitido cómo se siente después de confirmar la noticia.

"No sabéis la felicidad que, por fin, estemos en el mismo barco, que no haya secretos, que no voy a tener que estar fingiendo que no tengo tripa, que no estoy cansada, que tengo ganas de algo...", ha comenzando explicando.

Asimismo, en su intervención, la creadora de Suave Fest ha admitido que en este primer embarazo ha tenido más síntomas que en los anteriores. "Gracias a Dios, ya estoy saliendo de este bucle, de esta nube negra que han sido estos tres meses. Aparte de las náuseas —que yo no las llevo tan mal ni las sufro tanto—, en este embarazo, especialmente, he sentido que me han quitado mis sentimientos... o por lo menos los buenos. He estado como súper apática, diría que triste, sin ganas de nada...", ha revelado.

Aunque ha confesado que estos primeros meses no han sido especialmente fáciles, María ha agradecido a sus seguidores el cariño que ha recibido tras compartir la noticia y ha confesado que se sintió "frustrada" cuando se filtró que estaba embarazada.

"Soy mucho más consciente de las cosas. En cada ecografía, solo quería escuchar el corazón y que me dijeran que todo estaba bien, también por mi enfermedad... Lo he pasado mucho peor: estos tres meses han sido de una agonía total. Para protegerme a mí misma, íbamos al ginecólogo por la noche, entrábamos por el garaje, luego por el montacargas... Todo para que fuera lo más discreto posible. Se lo conté solo a mis más íntimos. Y, aun así, se han adelantado. ¿Cómo es posible, con el cuidado que he tenido? También lo veo natural; he llegado al punto en el que yo quería contarlo. Simplemente me ha dado rabia. Joder, con todas las precauciones que he tomado... y aun así, no ha sido mi noticia", ha sentenciado.