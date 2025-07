María Pombo confirma su tercer embarazo presumiendo de figura premamá y sentencia: "Nuestra exclusiva, aunque se nos hayan adelantado"

María Pombo (30) y Pablo Castellano (37) han confirmado este martes por la tarde que están esperando a su tercer hijo. "Tuve un sueño... Tengo todo lo que quería", ha escrito el matrimonio a través de un post compartido en su perfil de Instagram.

En su publicación, también han compartido un bonito vídeo en el que la creadora de contenido presume de su incipiente figura premamá mientras disfruta de las playas de Cantabria en compañía de su marido y sus dos hijos, Martín y Vega. A través de sus stories, María ha manifestado: "Nuestra exclusiva, aunque se nos hayan adelantado".

En cuestión de minutos, la publicación ha reunido cientos de 'me gustas' y comentarios felicitando a la creadora de contenido y al arquitecto. "Enhorabuena familia preciosa", ha escrito Dulceida, quien se convirtió en madre junto a su mujer Alba Paúl el pasado mes de octubre. Victoria Federica ha sido otro de los rostros conocidos que han felicitado públicamente al matrimonio. "Enhorabuena familia", ha manifestado.

La noticia del tercer embarazo de la pequeña del clan Pombo llega tan solo un día después de que ¡Hola!, su revista de cabecera, publicara que en unos meses iban a ser "familia numerosa". Ese mismo día, la propia María respondió a una usuaria que le acusaba de monetizar su tercer embarazo. "Yo no he vendido nada", aseguró la ex de Álvaro Morata. Este martes, María ha aclarado que se le "adelantaron". "Nuestra exclusiva, para nuestra familia, nuestros amigos y para vosotros, aunque se nos hayan adelantado", ha escrito la creadora de contenido en sus stories de Instagram.

La terapia de pareja da sus frutos

La noticia, ya confirmada por el matrimonio, llega después de luchar por salvar el amor entre ambos, por ellos y por sus hijos. Fue en el documental de la influencer donde hablaron por primera vez de su terapia de pareja, la cual continúan a pesar de haber recibido el alta hace ya unos meses: "Tomamos el camino que al principio parece más difícil", dijo la pequeña de las Pombo. Y añadió: "Nos estamos esforzando para que nuestros hijos crezcan en un ambiente feliz, y eso significa ser lo más felices posible nosotros mismos".