María Pombo, tras la noticia de su tercer embarazo: "No he vendido nada a nadie"

Dos días después del bautizo de las gemelas de Marta Pombo y Luis Zamalloa, el clan Pombo ha comenzado la semana ocupando de nuevo el primer plano mediático. El motivo no es otro que el tercer embarazado de María, la pequeña de las hermanas.

"En unos meses serán familia numerosa", han anunciado a ¡Hola! fuentes cercanas a la creadora de contenido y a su marido Pablo Castellano, con el que pasó por el altar en 2019 cuando tan solo tenía 24 años.

Por el momento, ni la influencer ni el arquitecto han confirmado la noticia que ha adelantado su revista de cabecera, la misma que emitió en exclusiva su boda en directo hace seis años. Sin embargo, María Pombo sí se ha pronunciado a través de su perfil de Instagram.

Aunque todavía no lo ha hecho en vídeo o a través de un comunicado, la creadora del Suavefest sí ha respondido a una usuaria que le acusaba de monetizar su tercer embarazo. "Yo no he vendido nada a nadie", ha escrito la ex de Álvaro Morata en respuesta al comentario sin dar más explicaciones.

En cuestión de minutos, las palabras de María han generado un auténtico revuelo en su perfil. "Pero si tú vendes absolutamente todo... venga por favor, no pretendas engañar a nadie ahora" o "Pero, ¿Cómo es posible? ¡Lo siento! Yo te felicité porque pensaba que habías autorizado la noticia", han manifestado algunos usuarios.

Hay que recordar que su segundo embarazo se filtró antes de que la propia María lo confirmara, ya que, durante su visita a La Resistencia con David Broncano, dejó que el presentador mostrara su galería al público. El problema llegó cuando, entre cientos de fotografías, algunos espectadores se fijaron que la influencer tenía la imagen de un predictor.

La terapia de pareja da sus frutos

La noticia llega después de dejar atrás una época convulsa marcada por el estado del matrimonio, que luchó por salvar el amor entre ambos, por ellos y por sus hijos. Fue en el documental de la influencer donde hablaron por primera vez de su terapia de pareja, la cual continúan a pesar de haber recibido el alta hace ya unos meses: "Tomamos el camino que al principio parece más difícil", dijo la pequeña de las Pombo. Y añadió: "Nos estamos esforzando para que nuestros hijos crezcan en un ambiente feliz, y eso significa ser lo más felices posible nosotros mismos".