¿Robadas o pactadas? Es la pregunta que se repiten los internautas en redes sociales desde que las imágenes de María Pombo luciendo tipazo en la playa vieron la luz el pasado miércoles. La creadora de contenido, que ya utilizó sus canales oficiales para anunciar el embarazo de su tercer hijo y también el sexo del mismo (una niña que se llamará Mariana), ha echado mano de TikTok para acabar con las dudas de una vez por todas: ¿ha cobrado por lucir tripita junto a su marido, Pablo Castellanos?

"Por norma general, tú ves al fotógrafo. De hecho, el fotógrafo se acerca a ti antes de empezar a hacerte las fotos, si es una persona con educación, te dice: 'Oye María, me están mandando aquí porque quieren estas fotos vuestras'. Con lo cual, si eres una persona decente, dices: 'Perfecto, sé que tienes que hacer tu trabajo", comienza explicando María en el vídeo. "Yo he aprendido a lo largo de los años que alargar este proceso es una tontería. Entonces, cuanto antes te lo quites de encima, es mejor". Es decir, María sabía que estaba siendo fotografiada y que esas imágenes iban a ser publicadas.

Eso sí, aclara que no ha cobrado por las imágenes: "Ojalá esto fueran fotos pagadas. Ojalá cada vez que te hacen una foto y sales en una revista te pagasen, pero no. Eres una persona pública que estás en un lugar público y te pueden hacer fotos. Así que, por norma general, si tú no das una exclusiva y una entrevista, no hay dinero de por medio. Si lo hubiese y estas fotos estuviesen pagadas, no sé qué problema habría".

María, que es una de las influencers más populares de Instagram (donde tiene más de tres millones de seguidores) entiende el interés que despierta como personaje mediático y ha aprendido a sacarle el lado bueno a la situación: "Conozco a todos los paparazzi. Hay uno en concreto que ya es amiguete mío. Siempre vende sus fotos a la revista de turno y luego las fotos que no ha vendido me las manda a mi mail. Entonces tengo unas joyitas. Gracias a los fotógrafos, que agradezco mogollón", ha finalizado.