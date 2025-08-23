Nos colamos en 'Casavaca', la finca de ensueño de María Pombo y Pablo Castellano en Cantabria: "Nos ha quedado un sueño precioso"

Es una de las influencers españolas más reconocidas del sector y con mayor éxito en nuestras fronteras, María Pombo (30) se ha convertido en un imán para las marcas con un ejército de seguidores que ya superan los 3,3 millones en Instagram. La ex de Álvaro Morata y su marido, Pablo Castellano (39), se preparan para ampliar la familia a comienzos de 2026: esperan una niña, a la que llamarán Mariana, que se sumará a sus otros dos hijos, Martín, de 5 años, y Vega, de apenas 2. Para la madrileña, la llegada de este bebé [respalda su deseo de tener una familia numerosa] era un sueño que se unía al anhelo de tener una casa en Cantabria, el lugar de los veranos de su infancia junto a sus primos. Y hoy, por fin, puede decir que lo ha hecho realidad.

"Nos ha quedado un sueño precioso", ha escrito la pequeña de las hermanas Pombo con un carrusel de imágenes de 'Casavaca'.

María Pombo y Pablo Castellano en Casavaca

El matrimonio, que se casó en 2019, levantó esta finca rústica en forma de 'L' desde cero. Pablo, que se dedica a la construcción de lujo junto a sus hermanos Jacobo y José tras heredar la empresa de reformas de su padre, fue, además, el diseñador de la casa. La vivienda combina tradición y estilo personal: tejas de cerámica, contraventanas verde salvia, muros encalados, toques rústicos y un aire norteño con vigas de madera, colores vivos como el fucsia y el verde, palmeras… e incluso a través de los ventanales se puede ver a las vacas que habitan la zona, pastando.

El interior de Casavaca

Fue la pasada Navidad cuando la familia Pombo Castellano pudo disfrutar al completo de la finca, que cuenta con cinco habitaciones, un amplio salón-comedor, cocina rústica, porche, jardín y piscina rectangular, que comparten con la casa que sus hermanas Marta y Lucía Pombo construyeron junto a sus padres, Víctor Pombo y Teresa Ribó. Ambas fincas están conectadas por el jardín.

María es una auténtica apasionada de la decoración y en numerosas ocasiones ha confesado a sus seguidores lo mucho que disfruta acompañando a su marido en las reformas. Casavaca refleja su gusto: una mezcla de estilos donde lo rústico se encuentra con lo llamativo, fibras naturales propias de la costa cántabra, suelos de terrazo y papeles pintados con estampados vintage. Y, por supuesto, no faltan los colorines ni la atrevida combinación de texturas y estampados que le dan personalidad a cada rincón, y que asoma la personalidad de la influencer.