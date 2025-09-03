Maribel Verdú se declara a su marido, Pedro Larrañaga: "26 años de nuestra boda, y esta foto es de hace tres días"

Solo unas semanas después de declarar su amor a Pedro Larrañaga a través de una romántica publicación en sus redes sociales, Maribel Verdú ha vuelto a dirigirse a su marido por un motivo muy especial: es su aniversario de bodas. Desde que se dieran el 'sí, quiero' el 2 de septiembre de 1999, la actriz, de 54 años, y el guionista, de 57, han demostrado ser uno de los matrimonios más sólidos de la industria cinematográfica de nuestro país. Su relación se sustenta a base de escucha, momentos de diversión y atención plena. De hecho, es muy importante para ambos estar presentes en los grandes momentos del otro, así como buscar ratos de intimidad. La protagonista de El laberinto del fauno ha hablado de ello en más de una ocasión. Es algo que les funciona y que, un año más, celebran juntos.

"Hoy 26 años de nuestra boda. Y esta foto de hace tres días. Qué acierto más grande", ha expresado la intérprete de Belle Époque en su perfil de Instagram. Lo ha hecho a través de un post en el que ha incluido una imagen junto al hijo de los actores Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo. Una fotografía que ha desatado los comentarios de algunos amigos del sector cultural patrio. Entre ellos están la presentadora y actriz Cayetana Guillén Cuervo -"Te amo, bebé"-, el escritor y ex ministro de Cultura Máximo Huerta -"Felicidades, pareja"- o las actrices Lidia San José -"Muchísimas felicidades, pareja. Viva el amor y en especial el vuestro"- y Cecilia Roth, que ha respondido con un corazón.

La actriz y el guionista se conocieron en 1998, en la serie Canguros, en la que Maribel interpretaba el papel protagonista. En la ficción, emitida por Antena 3, Pedro ocupaba el cargo de guionista. Ella empezó a sentir mariposas por él cuando leyó uno de sus guiones. Más tarde, se casaron en una boda de cerca de 150 personas en El Corrijal, en La Moraleja. Ella lució un vestido blanco con escote en V y muy minimalista. Larrañaga ya había estado casado con Silvia LeBlanc, hija del desaparecido actor Toni LeBlanc. Con ella tiene un hijo.

"Pedro es la persona que hace que la vida sea mejor, más fácil, más divertida y más de verdad", declaró en su momento Verdú. Y, en otra ocasión, explicó: "El secreto de lo nuestro es muy claro: querernos, respetarnos, admirarnos, que no exista rivalidad entre nosotros, reírnos a todas horas... y algo muy importante, el sexo, porque si no nos entendiéramos en la cama, nos convertiríamos en amigos". Así sobrevive un amor que, de hecho, está plagado de aventuras. Hace unos días los vimos juntos durante sus vacaciones.