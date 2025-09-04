Secretos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, al descubierto: el lugar, la fecha y "la prisa" por tener hijos

Aquellas y aquellos miles y miles de fans que acamparon el año pasado en el Bernabéu para ver a la artista más influyente del panorama musical, sonrien desde los últimos días por dos noticias relacionadas con su artista favorita: una, por el lanzamiento de su nuevo álbum tras el memorable e histórico The Eras Tour, y otra, por el anuncio de su compromiso con Travis Kelce, la estrella de fútbol americano que la tiene enamorada desde que en verano de hace dos años se conociera su historia de amor. Una noticia, la de la boda, a la que inclusó reaccionó Donald Trump. Ya sabemos que la cantante de Pensilvania es uno de los mayores azotes públicos del republicano.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", fue el mensaje que los futuros marido y mujer dejaron en sus redes el pasado 26 de agosto. Y mientras tanto, medios estadounidenses indagan sobre esos detalles que la cantante de Cruel Summer y su prometido todavía no han contado acerca del enlace. "Taylor Swift y Travis Kelce podrían casarse en Rhode Island", publica Page Six. Y añaden: "Se casarán el próximo verano. Ella tiene prisa por tener hijos".

Hay que recordar que es en este Estado donde la artista estadounidense de 35 años tiene una mansión en la ciudad de Westerly, en concreto en la zona de Watch Hill con impresionantes vistas al mar, aunque todavía no hay quien se atreva a especificar que sea en estas paredes donde unan sus vidas. El jugador de Kansas City Chiefs tiene la misma edad que su enamorada.

Y en cuanto a la mansión, se trata de un refugio por el que la compositora desembolsó 17,5 millones de dólares en 2013 y que actualmente está en reformas, para que quede completamente adecuada a los gustos de la artista. Se trata también de una vivienda que sus fans conocen muy bien. The Last Great American Dynasty es el éxito en el que, en 2020 y en su disco Folklore, Swift habló de la famosa mansión, en concreto contando la historia de la antigua propietaria, Rebekah Harkness, la socialité que se casó con el heredero de Standard Oil, William Hale Harkness, en 1947 y solía llenar la piscina nada más y nada menos que con champán.

En cuanto a la exclusiva zona donde vive la cantante de Love Story, son muchos los que allí se frotan las manos para acoger el gran acontecimiento social: "Rhode Island tiene algunos de los mejores lugares para bodas del mundo, solo digo", escribió el propio gobernador de Rhode Island, Dan McKee, en el post en que la cantante anunció su compromiso.