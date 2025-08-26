Así responde Donald Trump al ser preguntado por el compromiso de su 'archienemiga' Taylor Swift: "Ella es..."

La noticia del compromiso entre la intérprete de 'Shake it off' y la estrella de los Kansas Chiefs ha corrido como la pólvora por redacciones y redes sociales. Tanto que apenas ha tardado una hora en llegar al Despacho Oval de la Casa Blanca. El presidente, que ha ofrecido una pequeña rueda de prensa tras una reunión con su gabinete, ha sorprendido a los periodistas que le preguntaban por la noticia: "Creo que él es un gran jugador y ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte".

La respuesta de Donald Trump llama especialmente la atención pues es muy conocida su antipatía por al artista, a la que ha humillado e insultado en multitud de ocasiones a través de las redes sociales. El enfrentamiento entre el presidente y Swift comenzó cuando esta apoyó abiertamente la candidatura demócrata de Kamala Harris tras la retirada de Joe Biden: "Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Votaré por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan alguien que los defienda". La reacción del candidato republicano no se hizo esperar y fue tajante: "No era fanático de Taylor Swift y era solo cuestión de tiempo". Días después, aseguró en una entrevista: "Ella es una persona muy liberal y parece siempre respaldar a un demócrata. Y probablemente pagará un precio por ello en el mercado".

Hay que recordar que la cantante de 'Cruel Summer' tiene una legión de fans (con más de 280 millones de seguidores en redes sociales) y su opinión entre la población más joven es muy influyente. En 2020, apoyó a Joe Biden y había guardado silencio sobre sus preferencias en las últimas elecciones hasta que Trump manipuló unas imágenes de Swift para simular su presunto apoyo en una campaña que encabezó como 'Swifties for Trump'. A la artista no le sentaron nada bien: "Despertó mis temores en torno a la IA y los peligros de difundir información falsa. Me llevó a la conclusión de que tengo que ser muy transparente sobre mis planes para estas elecciones como votante", dijo. "Votaré por Kamala, creo que es una líder talentosa y con mano firme y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guiamos por la calma y no por el caos".

"Sí, quiero"

Taylor Swift y Travis Kelce se han comprometido tras dos años de noviazgo. La artista ha compartido este martes unas tiernas imágenes de la pedida de mano, que se llevó a cabo en unos jardines floridos y frondosos, un romántico escenario en el que el novio hincó la rodilla para hacerle la gran pregunta a su chica. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", ha escrito ella.

La cantante ya presume de anillo de compromiso. Según People, una joya que el propio deportista ha diseñado junto a Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, y es una pieza única de estilo "old mine", un estilo de tallado muy popular en los siglos XVIII y XIX con forma cojín, esquinas redondeadas y estética vintage.