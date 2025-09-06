Último adiós a Giorgio Armani: Milán se rinde ante el 'rey' de la moda en una emotiva capilla ardiente

El 'rey' de la sastrería italiana, Giorgio Armani, falleció el pasado jueves 4 de septiembre a los 91 años, a causa de una afección pulmonar. La noticia fue confirmada por su propia Fundación, que ahora se encarga de custodiar el legado del genio de la moda, al menos hasta que su testamento disponga lo contrario. Este sábado se ha instalado la capilla ardiente en el Teatro Armani, donde ya han comenzado a llegar amigos y figuras de la alta costura para despedir al modista que transformó la moda italiana y mundial.

Desde primera hora de la mañana, numerosos milaneses se acercaron para dar el último adiós a Giorgio Armani. La sala, elegante y cuidada al mínimo detalle, albergaba su féretro decorado con un ramo de flores blancas, mientras pequeñas lámparas iluminaban el espacio aportando calidez al ambiente. Proyectada en una pantalla, una imagen del diseñador sobre la pasarela se acompañaba de una frase que resumía su filosofía de vida: "El legado que espero dejar está marcado por el compromiso, el respeto y la atención hacia las personas y la realidad. Es ahí donde todo comienza".

Capilla ardiente de Giorgio Armani en Milán

También se desplazaron para despedir al diseñador amigos y rostros VIP del mundo de la moda y el entretenimiento. Entre ellos, Donatella Versace, vestida de riguroso luto con traje de chaqueta y falda y gafas de sol negras, portando un ramo de flores blancas. Por allí también se dejó ver la presentadora y modelo argentina Valeria Mazza, acompañada de su marido, Alejandro Gravier.

Funeral de Giorgio Armani

El maestro de la sastrería expresó su deseo de que su funeral se celebrara de manera privada, y así será. Sin embargo, este sábado 6 se ha abierto la capilla ardiente, permitiendo que amigos, rostros conocidos y admiradores puedan despedirse de él. Está previsto que permanezca abierta también durante el domingo, en horario de 9 a 18 horas. El lugar elegido es el teatro que lleva su apellido, ubicado en Via Bergognone 59, en Milán. Su funeral, finalmente, se llevará a cabo el próximo lunes 8 de septiembre, y se celebrará tal y como él mismo pidió, en la más estricta intimidad.

Los últimos planes del diseñador

Días antes de su fallecimiento, Giorgio Armani seguía hablando de trabajo, amigos y vida. La agenda del diseñador estaba repleta de proyectos: un desfile, una fiesta, una isla, un club comprado por amor. En definitiva, una vida que todavía quería prolongar. El icono de la elegancia italiana murió este primer jueves de septiembre a primera hora de la tarde en su apartamento de la Vía Borgonuovo, en el corazón de Milán, a los 91 años, rodeado de su amor, Leo Dell'Orco, y de sus familiares más cercanos.

Hasta el final, Armani pensaba en la moda. Había revisado algunos de los looks para el desfile del aniversario, una celebración monumental de sus cincuenta años de carrera prevista para el 28 de septiembre en el patio de honor del Palazzo Brera, a unos pasos de su casa. Soñaba con esa noche como un emperador que organiza su último banquete. La fiesta, que ahora se convertirá en homenaje póstumo, iba a reunir a toda la corte de la moda internacional.