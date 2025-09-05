La muerte de Giorgio Armani a los 91 años este jueves, 4 de septiembre, dejó desolado al mundo de la moda por todo lo que conlleva el fallecimiento de la figura que ha supuesto un antes y un después en el tejido italiano, pero también mundial. Las reacciones después de que la familia comunicara su muerte tras sufrir una infección pulmonar no tardaron en darse, sumándose las de algunas de sus musas, como su querida Antonia Dell'Atte ("Te llevaré siempre en mi mente y en mi corazón. Descansa en Paz") y rostros destacados de la moda española como Eugenia Silva o Naty Abascal.

Hollywood, por su papel influyente en el universo cinematográfico a través de sus aportaciones estilísticas, también ha llorado su fallecimiento: de Richard Gere, instalado en España junto a Alejandra, a Martin Scorsese o Laura Dern, pasando por nuestra oscarizada Penélope Cruz. "Maestro, lo hiciste a tu manera y tal vez por eso eres tan amado por tantos. Me siento tan honrado de haber podido pasar tiempo contigo. Tu generosidad y bondad me tocó tanto y estarás siempre en mi corazón. Te deseo gran libertad y felicidad", expresó la de Alcobendas.

Los detalles de su funeral

Georgia Meloni y representantes italianos tanto de la política como de la cultura también reaccionaron a su muerte con unas sentidas palabras. "Ha sido un honor conocer a un rey. Lo que me has enseñado y regalado es un valor añadido invaluable en este desastre. Buen viaje querido George. Con amor infinito, Laura", escribió Pausini.

El modista deseó que su funeral se llevara a cabo de forma privada, y así será. No obstante, este sábado 6, una capilla ardiente permitirá a amigos, rostros conocidos y admiradores despedirle. Está previsto que permanezca abierta también durante el domingo, en horario de 9 a 6 de la tarde. El lugar elegido es el teatro que lleva su nombre en Milán, en Via Bergognone 59.

Sus compañeros de vida

Su primer gran amor fue Sergio Galeotti, el joven arquitecto del que se enamoró en 1966 durante unas vacaciones en Forte dei Marmi. Influenciado por sus consejos, fue en 1970 cuando Giorgio emprendió camino en solitario en el mundo de la moda para empezar a construir la leyenda que hoy en día es, antes y después de su muerte. Juntos pusieron las primeras piedras del imperio y fundaron la empresa que se convirtió en el Grupo Armani. Sergio Galeotti murió a los 40 años, en 1985.

Su segundo gran amor llegaría de la mano de Leo Dell'Orco, su mano derecha también en los negocios y una de las personas que hoy llora su muerte de cerca. No solo ha sido su compañero sentimental en las últimas dos décadas, sino que se trata de la persona en la que confió la responsabilidad de la línea masculina. Su nombre se postula como sucesor de su imperio, aunque quienes también figuran en la quiniela de posibilidades son otros familiares.

Sucesores

Hablamos de Silvana y Roberta Armani, hijas de su desaparecido hermano Sergio. La primera ha colaborado en lanzamientos femeninos y destaca por su visión creativa; mientras que la segunda mueve los hilos de la firma con los rostros conocidos que colaboran. En el conglomerado también destaca Andrea Camerana, sobrino del rey de la moda italiana, encargado de las iniciativas de sostenibilidad. El imperio Armani está valorado en 10.000 millones de dólares.