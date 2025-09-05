Pelayo Díaz habla de su vínculo con Giorgio Armani: "Él fue de los primeros que confió en mí"

Este jueves, la alta costura se vistió de luto tras la muerte de Giorgio Armani, a los 92 años. El genio de la sastrería italiana deja un legado imposible de olvidar: rompió reglas, creó estilos y transformó la manera de vestir. A lo largo de su carrera, musas, amigos y allegados inspiraron al diseñador para levantar un imperio que lleva su nombre. Este viernes, lo despiden en una capilla ardiente diseñada por él mismo, en un discreto homenaje, mientras que su funeral se celebrará este sábado 6 de septiembre en la más estricta intimidad, tal y como el sastre italiano pidió en sus últimas voluntades. Entre los que han querido recordar a Armani, Pelayo Díaz ha compartido en TardeAR cómo el diseñador confió en él en los inicios de su carrera.

"Tuve la suerte de que en los comienzos de mi carrera, cuando estaba estudiando en Londres, él fue de los primeros en confiar en mí. Me dio una campaña para fotografiar. Debe ser que les gustaba la visión que yo proyectaba en mi blog y me dieron una cámara y un montón de gafas de ver. Tuve que ir por la ciudad de Barcelona fotografiando a gente con estilo que llevara las gafas", ha contado el ex de David Delfín en el plató de Telecinco.

En este sentido, el estilista asturiano ha destacado: "Para mí fue un impulso y yo siempre le tendré muchísimo cariño, aparte de que fue de los primeros diseñadores en invitarme a estar en sus desfiles y vestirme para eventos muy importantes". "Al final no es solo un imperio de moda, él fue un visionario", ha confesado sobre el italiano.

Otro de los que comentó la partida del 'rey' de la sastrería italiana fue Boris Izaguirre. El periodista confesó este pasado jueves cómo era el modista en las distancias cortas: "Recuerdo mucho la actitud que él tenía, lo jovial que era, lo súper masculino que era... Te miraba con esos ojos azules que te taladraban. Siempre tenía un rollo sensacional, como de compañero", relató.