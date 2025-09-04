Boris Izaguirre confiesa cómo era Giorgio Armani en las distancias cortas: "Esos ojos azules que te taladraban"

El diseñador Giorgio Armani ha fallecido este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia. La noticia de su muerte ha conmocionado a múltiples rostros conocidos: desde personalidades públicas italianas como Georgia Meloni hasta compañeros de la industria de la moda como Naty Abascal y Nieves Álvarez.

Otro de los rostros conocidos que se ha pronunciado sobre la pérdida de Armani ha sido Boris Izaguirre. El presentador, quien tiene un gran vínculo con la industria de la moda, ha recordado con cariño al diseñador.

"Son muy bonitas porque pertenecen al momento en el que Armani inauguró su primera tienda importante en España, en Barcelona", ha reconocido Boris en TardeAR mientras se emitían imágenes de los inicios del 'rey' de la moda italiana.

Acto seguido, y muy emocionado, el escritor ha admitido cómo era Giorgio Armani en las distancias cortas. "Recuerdo mucho la actitud que él tenía, lo jovial que era, lo súper masculino que era... Te miraba con esos ojos azules que te taladraban. Siempre tenía un rollo sensacional, como de compañero", ha admitido.

Hay que recordar que la capilla ardiente para despedir al diseñador se instalará desde este sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 en el Armani Teatro de Milán y el funeral se celebrará en privado.