Boris Izaguirre se marca un Paco León en redes al desnudarse por completo: "Ducha al aire libre"

El verano es para quien sabe (y puede) disfrutarlo. Que se lo digan a Boris Izaguirre, que está disfrutando de unos días de asueto en el Caribe, desde donde ha compartido, a sus 59 años, una imagen que bien nos recuerdan a aquellas que se hacía Paco León, cuando se convirtió en uno de los primeros famosos que se lo quitaba todo para enseñar su cuerpo en Instagram.

"Una ducha al aire libre en Isla Margarita, chez Margarita. Nada como el color Chana en los ranchos de Chana. Siena caribeño", ha escrito este jueves, junto a un "love Rubén", pues en el viaje, en el que ha vuelto a su tierra natal, le acompaña su esposo, Rubén Nogueira, con quien lleva casado desde 2006.

"Love Boris", ha terminado, como acostumbra a hacer el presentador en sus mensajes. Una publicación en la que ha compartido la imagen en la que aparece como Dios le trajo al mundo, aunque mostrándose de perfil no vaya a ser que se viera más de la cuenta. En otras dos sí que posa mirando a cámara, muy sonriente.

Sus vacaciones han comenzado después de que hace solo unos días comentara en TardeAR algunos aspectos relacionados con su vida personal: "El amor va evolucionando y va cambiando y tú con él... Lo importante es que lo compartas y lo prolongues", dijo sobre su matrimonio, que está a punto de cumplir 20 años. Y sorprendió: "Yo tengo mucho atractivo hacia el público heterosexual. Tuve una cierta novia... Sentí muchas cosas por ella".