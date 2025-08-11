Boris Izaguirre confiesa que su matrimonió se tambaleó y rememora su relación con una exnovia: "Sentí muchas cosas por ella"

Comenzó su carrera televisiva a finales de los 90 gracias a su participación en Crónicas Marcianas y, desde entonces, Boris Izaguirre ha consolidado una trayectoria multifacética como escritor, periodista y presentador. A sus 59 años, el venezolano sigue al frente de proyectos televisivos y literarios.

Este lunes, Boris Izaguirre ha hablado abiertamente sobre los aspectos más personales de su vida privada, en especial sobre la relación que mantiene con su marido Rubén Nogueira, con quien se casó en 2006.

"El amor va evolucionando y va cambiando y tú con él... Lo importante es que lo compartas y lo prolongues", ha confesado en TardeAR. En su intervención, el escritor también ha revelado si su relación se ha tambaleado durante los 19 años que llevan casados. "Más por culpa mía que por nadie más", ha reconocido.

Más allá de su relación con su esposo, el periodista también ha recordado sus vivencias con mujeres. "Yo tengo mucho atractivo hacia el público heterosexual. Tuve una cierta novia... Sentí muchas cosas por ella", ha manifestado.

Por último, Boris ha rememorado a algunas de las mujeres que han marcado su vida: mencionó a su madre —sobre quien incluso escribió un libro—, a Lucía Bosé, y a María Teresa Campos. "Las extraño mucho", ha asegurado.