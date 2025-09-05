Kiko Rivera reaparece con sus hijas para reflexionar sobre ruptura con Irene Rosales: "Un silencio aterrador"

Kiko Rivera atraviesa una de las etapas más angustiosas de su vida. Unos días después de anunciar su separación de Irene Rosales y de borrar todo rastro de su vida pasada en sus redes sociales, el DJ ha reaparecido este viernes para hablar a sus seguidores de cómo se encuentra. Lo ha hecho compartiendo una fotografía con las pequeñas Ana y Carlota, sus dos hijas en común con la sevillana. Mientras la modelo se adaptada a su nueva vida en silencio -y con una posible entrevista millonaria entre manos-, el hijo de Isabel Pantoja se ha mostrado, de nuevo, como es él: transparente y directo cuando se trata de hablar de los baches de la vida.

"Cuando se marchan estos dos bichitos es cuando llega ese silencio aterrador. Ese silencio al que uno tiene que acostumbrarse. Nadie dijo que fuera fácil, pero la realidad es la que es y a día de hoy cuesta tela. Solo necesito tiempo", ha expresado el hermano de Isa Pantoja. Unas palabras que llegan después de contar a sus seguidores, en un directo en sus redes, que no está totalmente centrado en sus compromisos. Es difícil acostumbrarse a una nueva vida tras más de una década de amor con la que fuera su esposa durante nueve intensos años.

"Necesito empezar a entretenerme en estos momentos de soledad. Hay un silencio aquí que hay que acostumbrarse... Se me cae la casa encima", comentó Kiko. Después, cortó la conexión porque no se encontraba bien. Una reacción que desató las sospechas sobre las dificultades que le está generando este duelo. Por su parte, Irene se mostró este miércoles muy abatida por las últimas informaciones referentes a su persona. Lecturas recuperó unas declaraciones que la sevillana hizo en el pasado, y, aunque no las definió en ningún momento como una nueva exclusiva, la modelo se vio obligada a aclarar que, tras su ruptura con Kiko, no había hablado con ningún medio de comunicación.

"Es muy injusto que se haya hecho esto como si yo estuviese dando una exclusiva, cuando es mentira", afirmó también en sus historias de Instagram, y añadió: "Tengo mucha rabia e impotencia porque es mentira. No he hecho nada, no he hablado con nadie ni he contado nada". Desde Y ahora Sonsoles se habló de que podía mantener una relación especial con un panadero "muy atractivo" con el que se había dejado ver recientemente en actitud cariñosa. La sevillana no se ha pronunciado sobre ello.