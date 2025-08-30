El entorno de Irene Rosales asegura que lo está "pasando realmente mal" tras su ruptura con Kiko Rivera: "Lleva un mes pensando cómo afrontarlo"

Son días especialmente duros para Irene Rosales y Kiko Rivera. Este miércoles, la revista Semana confirmó su separación y, desde entonces, la crónica social ha tratado de indagar en los motivos que habrían llevado al DJ y a la sevillana a poner fin a su matrimonio. La decisión no ha sido nada fácil, sobre todo por sus dos hijas en común, Ana y Carlota, lo que ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza para ambos, que buscan proteger, por encima de todo, el bienestar de las pequeñas. Sin embargo, este sábado en Fiesta se ha desvelado que Irene lleva meses "pasándolo realmente mal", arrastrando un gran desgaste emocional.

"Llevaba un mes pensando cómo afrontar esto y buscar la mejor estrategia para proteger a sus hijas", han asegurado desde el plató de Telecinco. Según apuntan, Irene habría sido la que ha tomado la decisión de poner punto y final a su matrimonio con el hijo de la tonadillera. "Todo saltó por los aires durante la celebración de la comunión de una de sus hijas, celebrada hace unos meses. Hubo un momento en el que Kiko desapareció de la celebración y eso fue lo que hizo que Irene dijese 'hasta aquí'", ha explicado el colaborador Ricky García.

La situación también ha llevado a Terelu Campos a dar su opinión sobre el asunto. "Hemos visto a lo largo de los años que Irene siempre ha dejado claro que, si las cosas no cambian, la situación se complica...", ha apostillado la hermana de Carmen Borrego. Y ha añadido: "Él ha pasado años reconduciendo su vida, pero que lo haya hecho al 100%… eso ya es otra historia".

También han señalado que Kiko, supuestamente, le ha lleva siendo infiel a Irene desde 2018, después de un viaje a Nueva York donde conoció a una chica con la que comenzó una relación a distancia. "Kiko y esta chica se conocieron en el año 2018 y allí comenzaron una relación que ha durado años. Ella sabía quién era Kiko Rivera en España y que estaba casado. Mantenían una relación normal, como cualquier pareja de enamorados. Cuando se han visto han hecho las cosas que hacen las parejas, han quedado en varias ocasiones y han seguido de forma online. A él ella le gustó en cuanto la vio, decía que era igual que Shakira", ha desvelado una fuente anónima al programa.

Por su parte, el colaborador Saúl Ortiz ha apuntado: "Era una fiesta de españoles en un ático maravilloso de Nueva York y él no se cortaba, estaba con esa chica, que se parece muchísimo a Shakira, y le daba igual que le viésemos. Los que estábamos allí hicimos una especie de pacto de silencio para mantenerle el secreto a Kiko. Después de aquella noche ellos hacían vida normal como pareja, iban cogidos de la mano y cuando yo le pregunté qué eso cómo era me contestó que no lo podía evitar, que si yo había visto a esa chica, que era igual a Shakira", aseguraba.