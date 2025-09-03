Irene Rosales protege su futura exclusiva aclarando que de momento no ha cobrado: "No he contado nada"

Desde que la semana pasada se conoció la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras nueve años casados y dos hijos en común, la versión de ambos ha sido la de dejar claro que no han habido terceras personas de por medio, que todo ha sido de mutuo acuerdo y que la prioridad son sus dos niñas, las pequeñas Ana y Carlota. El DJ ya aseguró en su cuenta de Instagram que no quería volver a lo de antes (los platós de la televisión y las revistas), que estaba en una nueva etapa y que se iba a recomponer alejado de los focos.

El hijo de Isabel Pantoja, tal y como hemos contado este miércoles, ha dado un cerrojazo incluso a cualquier negociación y no quiere ni escuchar ofertas. Nos cuentan que atraviesa por una buena racha económica como DJ, que no le faltan bolos y puede permitirse quedarse callado. Pero en cuanto a Irene, como hemos avanzado, es otro cantar.

Ella, según nos explican, negocia a brazo partido con revistas y televisiones para hablar y posar a cambio de una cantidad millonaria. De momento, ha dicho que "no" a De Viernes, pero nos aseguran que "ya ha vendido" a una revista su exclusiva y que la veremos muy pronto. La cantidad es de seis cifras. Este miércoles, dos revistas llevan a la ex nuera de la tonadillera a su portada, aunque de momento ninguna cuenta con la soñada exclusiva.

Y precisamente sobre una de estas portadas la sevillana ha expresado su malestar. Se trata de Lecturas, que ha recogido unas declaraciones de años atrás de ella respecto a su situación familiar y se lo ha llevado a portada con su foto. El semanario, eso sí, aclara: "Irene Rosales, todas las veces que se sintió humillada en su matrimonio", antes de destacar el titular: "He tenido mil motivos para dejar a Kiko".

Esta portada ha enfado y mucho a Irene, que en Instagram ha escrito este miércoles: "Quiero dejar claro que no he hecho ninguna exclusiva, ni absolutamente nada. No he hablado con nadie, ni he dicho absolutamente nada. Esa foto es de hace muchísimo tiempo y las 'declaraciones' las habrán cogido de alguna vez que haya podido decir yo esa frase y han aprovechado el momento".

Y ha añadido: "Tengo muchísima rabia e impotencia porque es mentira. No he hecho absolutamente nada. No he hablado con nadie, no he contado nada. Trato siempre con todo el respeto del mundo a todos y entiendo como es esta profesión, pero no podéis hacer ver que yo he hecho una exclusiva cuando es falso".

Tras este comunicado de Irene, eso sí, se sacan varias cosas en claro. Primero, que Lecturas no miente. En ningún momento el semanario vende la entrevista de Irene Rosales como una exclusiva. Tampoco dice que sean declaraciones recientes. Por otra parte, ¿cuál es la intención de Irene apresurándose en negar que se trate de una exclusiva tras su ruptura con Kiko? Con este movimiento, ella es la que quiere dejar claro que no ha vendido nada. Pero, al mismo tiempo, no dice que no lo hará ni niega que esté negociando, como ha avanzado este portal. Es más... ¿Puede ser que Rosales esté protegiendo o poniendo en valor su verdadera exclusiva? Esperemos a otro miércoles.