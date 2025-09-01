La demoledora frase con la que Isabel Pantoja se refiere a Irene Rosales: "Una loba con piel de cordero"

Días complicados para Irene Rosales (34) y Kiko Rivera (41). El pasado miércoles, la revista Semana adelantó su separación y, desde entonces, la crónica social ha tratado de indagar en los motivos que habrían llevado al DJ y a la sevillana a poner fin a su matrimonio. La decisión no ha sido nada fácil, sobre todo por sus dos hijas en común, Ana y Carlota, lo que ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza para ambos, que buscan proteger, por encima de todo, el bienestar de las pequeñas.

En este contexto, tras revelar este sábado en Fiesta que Irene Rosales lo está pasando "realmente mal" por su separación con el hermano de Isa Pantoja, este lunes se ha desvelado que Isabel Pantoja consideraba a la modelo una mala influencia para Kiko Rivera desde hace muchos años y hasta hace relativamente poco tiempo.

"Tanto a Kiko como a Irene no les gusta trabajar y parece que se han olvidado de que han llegado donde han llegado por ser el hijo y la nuera de Isabel Pantoja", han manifestado este lunes desde TardeAR.

Asimismo, desde el citado espacio han revelado que la tonadillera se refiere a Irene Rosales como "una loba con piel de cordero". Más allá de estas demoledoras palabras para hablar de la sevillana, la intérprete de Marinero de Luces ha considerado, tal y como han asegurado desde Telecinco, que su nula relación con Kiko se debe a que Irene ha estado mal influenciado por él.

"Kiko ha estado influenciado por Irene e Irene ha movido el avispero para que la relación entre madre e hijo sea nula", han señalado.

Este lunes, la propia Irene Rosales ha sido captada por las cámaras de Vamos a Ver en las inmediaciones de su domicilio. Ahí, la modelo ha manifestado que "estamos bien" ante la pregunta de cómo se encuentra tras la sonada ruptura con el cantante y el posible acuerdo de separación.

La reacción de Anabel Pantoja

Muy prudente también ha sido Anabel Pantoja, quien este lunes ha aclarado que prefiere no opinar sobre la sonada separación de su primo. "Es que yo, ya tomo la decisión de que no me voy a meter en temas... ¿Vale? No voy a hablar para nada. Es un tema y además tengo que respetar", ha afirmado.

Sin embargo, sí ha asegurado que "por supuesto" que apoya tanto a Kiko como a Irene tras su ruptura, y que les desea lo mejor a ambos en esta nueva etapa tras emprender caminos separados.