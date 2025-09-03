Mientras que Irene Rosales ha estallado este miércoles en su cuenta de Instagram por la portada de una revista, Kiko Rivera ha compartido unas palabras en la misma red social. Muy significativas, ya que el pequeño del alma de Isabel Pantoja ha hecho borrón y cuenta nueva y se ha cargado de un plumazo todo el contenido que tenía compartido.

En un nuevo post, que ahora es el primero de su muro, ha escrito: "He tenido muchos sueños en mi vida. Algunos los he logrado, como la música, y me siento muy orgulloso de todo lo conseguido durante estos 15 años. Pero sigo con ganas y fuerzas para superarme cada día un poquito más".

También ha hecho balance: "De pequeño soñaba con ser futbolista, y con el tiempo tuve una oportunidad única: representar a España en el Mundial de Creadores. Por circunstancias de la vida no he podido ir, pero eso no acaba aquí. Seguiremos preparándonos más y mejor, y no tengo ninguna duda de que llegará el momento de cumplirlo".

En este sentido, ha recordado: "Otra de mis pasiones es el mundo del stream. Lo descubrí en plena pandemia y me cautivó, porque unía dos cosas que me encantan: los videojuegos y compartir con la gente". Tras asegurar estos días atrás que ya no quiere contar sus cosas en la tele o en las revistas, ha señalado: "Desde 2020 he intentado mejorar, con altibajos, pero ahora ha llegado la hora de profesionalizarlo y ser constante si quiero alcanzar mis objetivos".

Así las cosas, ha anunciado nuevos proyectos: "Se vienen muchas sorpresas… y no solo de videojuegos. También estaré más activo por aquí, aunque veáis que he borrado todo". Y ha explicado entonces el por qué de su decisión: "Lo hice porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero".

Volcado también en su faceta de DJ, sigue: "Voy a seguir haciendo música para vosotros porque me encanta, voy a seguir entrenando para estar preparado cuando llegue el momento de nuevo para cumplir ese sueño, voy a ser disciplinado con horarios y continuidad en los directos. Y, por supuesto, voy a estar mucho más presente aquí en Instagram". Y ha terminado: "Espero que este año esté lleno de alegrías y, sobre todo, de momentos únicos vividos entre nosotros. ¿Me acompañas en la aventura?".

El post de Kiko llega una semana después de conocerse su separación de la madre de sus dos hijas. Tras nueve años casados y dos hijas en común, la versión de ambos ha sido la de dejar claro que no han habido terceras personas de por medio, que todo ha sido de mutuo acuerdo y que la prioridad son sus dos niñas, las pequeñas Ana y Carlota. El DJ ya aseguró en su cuenta de Instagram que no quería volver a lo de antes (los platós de la televisión y las revistas), que estaba en una nueva etapa y que se iba a recomponer alejado de los focos.

El hijo de Isabel Pantoja, tal y como hemos contado este miércoles, ha dado un cerrojazo incluso a cualquier negociación y no quiere ni escuchar ofertas. Nos cuentan que atraviesa por una buena racha económica como DJ, que no le faltan bolos y puede permitirse quedarse callado. Pero en cuanto a Irene, como hemos avanzado, es otro cantar.

Ella, según nos explican, negocia a brazo partido con revistas y televisiones para hablar y posar a cambio de una cantidad millonaria. De momento, ha dicho que "no" a De Viernes, pero nos aseguran que "ya ha vendido" a una revista su exclusiva y que la veremos muy pronto. La cantidad es de seis cifras. Este miércoles, dos revistas llevan a la ex nuera de la tonadillera a su portada (y por una de ellas se ha enfadado mucho), aunque de momento ninguna cuenta con la soñada exclusiva.