Tras disfrutar de unos días de vacaciones con su familia en El Salvador, Sheila Casas ha vuelto a la rutina de su día a día. Alejada del foco mediático, la representante de famosos ha pasado página de su historia con Álvaro Muñoz Escassi y sigue hablando de él con cariño, pero sin vistas a una reconciliación.

Sheila nos dice que se alegra "muchísimo" de que Escassi tenga supuestamente nueva pareja, aunque ella dice que está "muy bien así". Tanto es así que ha bromeado sobre su estado sentimental: "Me queréis enamorar todo el rato", dijo cuando le preguntamos por su corazón. Sobre Ana Mena y Melyssa Pinto, la hermana de Óscar y Mario Casas ha confesado que "todavía" no las conoce y que "las dos son preciosas", demostrando así que apoya las relaciones que sus hermanos han establecido este año.

Sheila pasó unos días de ensueño en El Salvador, tal y como ella misma dejaó ver en Instagram. La representante y hermana de Mario (39) y Óscar Casas (26) viajó allí con ellos y sus respectivas novias, Melyssa Pinto (34) y Ana Mena (28), y dejó constancia de ello con un espectacular reportaje fotográfico. "Qué naturaleza, paz, paisajes de ensueño, gente amable, comida rica, buen clima. He descubierto un lugar donde me quedaría por mucho tiempo", rezaba la publicación de la abogada, que no pierde la sonrisa pese a su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi (51) tras siete meses de amor. Este portal publicó hace unos días que, según fuentes cercanas, a Sheila le llegó la versión de que Álvaro habría tenido algo más que un simple tonteo con Laura Madrueño, la presentadora de Supervivientes. Asimismo, se comenta que él ahora está "centrado en otra mujer".

Sheila hizo público su álbum de fotos del viaje, en el que aparece luciendo cuerpazo en bikini en las playas de América del Norte. En las imágenes también la vemos caminando por la orilla, relajándose en el hotel, probando la gastronomía local y disfrutando de los bonitos amaneceres del lugar. Además, en un vídeo posa conduciendo un todoterreno por los caminos de un bosque, así como volando en helicóptero. "Qué bonito", "Me has creado la necesidad de ir a El Salvador", "Un país hermoso" o "Qué pivón", son algunos de los comentarios que le han dejado los usuarios. Entre ellos se encuentra Mario Casas. "¡Guapa!", le ha escrito, incorporando a su mensaje un corazón.

Los hermanos siempre han demostrado tener una gran relación. En más de una ocasión los hemos visto juntos, tanto en eventos como en planes de carácter más íntimo. Todos los años se van de vacaciones, algo que la propia Sheila confirmaba, el pasado mes de julio, que se repetiría este verano: "Con la familia siempre a tope". Unas palabras que llegaron tras su batacazo amoroso con Escassi. "Estoy muy contenta, muy feliz", declaró con optimismo sobre esta nueva etapa.

Y, sobre los nuevos vínculos amorosos de sus hermanos, fue discreta: "Todos deberíamos buscar lo mismo: ser felices y vivir en paz". Hay que tener en cuenta que tanto la relación de Óscar y Ana, que empezó el pasado verano, como la de Mario y Melyssa, suscitan un gran interés. Nadie esperaba estas conexiones, pero los fans las celebran. La mediana de los tres, mientras tanto, disfruta de la soltería.